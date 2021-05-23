疫情指揮中心指揮官陳時中昨日創出「校正回歸」名詞，引起外界關注。民進黨嘉義縣立委蔡易餘也在臉書發文表示，很遺憾，這四個字一定變成往後笑柄。

陳時中昨日在疫情指揮中心記者會上，校正了近期逐日的新冠肺炎每日確診數字，引發外界質疑，衛福部是不是擔心影響股市而「蓋牌」，並選在周六「校正回歸」。但陳時中表示，是採檢的地方醫院來不及通報，絕非指揮中心收到通報卻不跟大家說。

蔡易餘說，最近要有長期宅在家裡廢的準備，因此推薦一部宅動漫，該動漫在講一個少年可以透過讀檔，讓人生重新選擇，但是讀檔的條件是死亡，在很殘酷的前提下，不斷追求更好的結局。

蔡易餘表示，但事實上，人生是不能讀檔重來的，指揮中心的記者會，將遲後通報的確診案例以「回歸校正」，重新列回先前每一天的案例數，當然每日陽性率有其公衛的數字意思。但在人民心裡，一定會質疑政府，你要叫我怎麼信任每日公布的結果？很遺憾，「回歸校正」這四個字，一定變成往後笑柄。

蔡易餘說，如果在統計上先說總數，但有部分個案例是先前採樣，因遲延收件而必需重新計算，那記者會上的721確診例，就把它秀出來，如此人民會信服很多。

蔡易餘表示，政府從去年來就是靠透明與信任才贏得好一段防疫優勢，但疫情戰爭還有下半場，信任絕對還要持續。

書上實在找不到「校正回歸」！ 柯文哲喊話中央：乾脆公布你們怎麼算的

(中時 )