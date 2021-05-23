民視八點檔《多情城市》主題曲〈心內有你是幸福〉女歌手郭婷筠近日參加《娛樂超skr》，與暢銷作家「小周師」一起來做雞胸肉料理，郭婷筠一開場說超榮幸可以跟已經大賣到三刷「愛上雞胸肉100道美味提案」的廚師作家學做菜，剛好最近疫情都得待在家，從來沒下過廚的她，郭婷筠還自爆糗事，「人生只有一次下廚煎牛肉給老公吃，他吃一口就說再見跑掉了」，讓大家哭笑不得。

小周師說這本書的料理很適合現在待在家的全台爸媽，一定可以減少一些「哀嚎聲」，簡單易懂小孩又愛吃還可親子一起親手做，買足雞胸肉放在家就可以變化出日式、泰式、義式等多種料理。不會做菜的郭婷筠還沒看過食譜，戰戰兢兢示範「涼拌檸檬手撕雞」，連麻油、香油都分不清楚，一直頻頻看小周師給的暗示，專業的小周師難得看不下去，還出手幫忙擠檸檬汁，讓郭婷筠感謝英雄救美，自認在廚藝上真的不怎麼樣，希望大家好好聽她的歌就好。

郭婷筠也笑曝視因為在高雄的媽媽擁有好手藝，因此才有她廚藝不優的女兒，剛好疫情期間都在吃低熱量飲食，也會照著這本書上食譜努力看看，希望疫情後可以瘦個幾公斤，有小孩的她提到疫情，的確讓她很憂心，自己添購不少防疫用品，出門回家酒精像灑符水消毒，馬上去洗澡刷牙換衣服，也花時間彌補跟兒子多相處。

(中時 )