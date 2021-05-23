花蓮縣政府下午召開疫情記者會，說明案4329的足跡、匡列為居家隔離對象的標準及疫調足跡公開程度等事宜。（羅亦晽攝）

新冠肺炎本土確診案例持續攀升，全台今再增287例本土個案，其中花蓮再增1例確診，案4329是昨天光復確診個案3464的妻子，其足跡為16日至19日皆陪同先生到大農大富森林公園、光復第一市場、全聯買東西，20日也到大農大富森林公園、光復全聯，衛生局預估16日至19日為可傳染期間，目前22日匡列家人6位，居家隔離中。

花蓮縣政府下午召開疫情記者會，案4329為一名居住在光復50多歲女性，是案3464的妻子，其足跡和先生幾乎完全相同，唯有5月20日，早上8點半到9點半到大農大富森林公園散散步，案3464下午被通知居家隔離後，該名婦人下午3點至3點半到光復全聯幫先生採買東西，不過停留的時間較短。

衛生局長朱家祥指出，案4329的先生從確診到前往負壓病房接受隔離時，衛生局即匡列家中7人，昨天早上也安排他們前往醫院進行快篩及PCR採檢，晚上發現確診個案的篩檢結果成陽性，其他6名家人則是呈現陰性，不過目前仍持續匡列中，直至他們居家隔離結束；該案屬家庭群聚，對當地社區來講應無太大的影響，不過仍呼籲曾出入相關場所者，6月5日前須進行自我健康檢查，有相關症狀，請配戴醫用口罩儘速就醫，且不得搭乘大眾交通工具。

朱家祥說，針對匡列為居家隔離者，衛生局會提供居家隔離通知書，呼籲鄉親遵守裡面的8大要點，其中，居家隔離14天期間禁止外出，1人1室，室內須有單獨衛浴設備，早晚量體溫紀錄健康狀況，同住者則是落實相關防疫措施，若違反規定可罰20萬至100萬元罰款，居家隔離後還是須落實7天的自主健康管理，違反者可罰6萬至30萬不等罰款。若過程中有心理狀況，亦可撥打安心專線1925。

由於昨天花蓮一口氣新增3個確診案例，今再度新增1位，民眾對於列為居家隔離對象標準有些許疑慮，朱解釋，足跡有些時間點會呈現不連續，據中央流行疫情指揮中心指出，凡以確診發病天前3天，有和確診者共同用餐、居住，或者是面對面未戴口罩累積15分鐘以上，才會列為隔離對象；目前已匡列的居家隔離對象，包含外縣市共50位。

此外，新北市政府即日起「不再公告確診者足跡」，針對花蓮縣內確診者足跡公布程度，朱家祥表示，其家庭、私人聚會場所、職場、確診就醫的醫院及診所屬特定場所皆不公開，餐廳、健身房等屬開放性場所，考慮公開，百貨公司、長途交通工具等可能接觸不特定的對象，則是一定會公開。

(中時 )