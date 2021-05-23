新北市三重區21日傳出有殯葬業者以各種防疫名目，向往生者家屬漫天喊價，彷彿讓SARS期間的殯葬亂象重演；對此新北市長侯友宜今受訪強調，他特別請警政單位、民政單位嚴格查察，有實際違法一定嚴辦，絕不寬貸。

新北市民政局長柯慶忠補充，依據《殯葬管理條例》，任何殯葬業服務項目、收費都務必公開透明，絕不容許業者利用嚴峻的疫情時刻，向悲傷的家屬收費額外費用，也感謝新北市葬儀公會都以基本費用，提供相關殯葬服務，有需求者可向新北市殯葬處查詢。

(中時 )