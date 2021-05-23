新冠肺炎本土案例激增，台北疫情持續增溫，中保科技集團宣布，即日起一個月，每日提供600個集團旗下，共1.8萬個復興空廚愛心便當，交由台北市政府統一發送分配，讓身在疫情高確診區的台北市醫護人員，享用到熱騰騰的愛心便當，補充元氣，暖胃也暖心，感謝與體恤醫護同仁一肩扛起防疫重任。

急速升溫的疫情，加重醫護等第一線防疫人員的工作量與工作時數，為感謝與體恤第一線醫護防疫同仁的辛勞，中保科技集團總裁林孝信、中保科技副董事長林建涵與總管理處總經理徐蘭英指示全力支援醫護人員，不到24小時就開始啟動這項計畫。

林孝信說，醫護人員的辛勞，讓他想起中保第一線服務同仁的辛苦。疫情爆發後，為了持續做好客戶服務，雖以大量減少同事外出機會，但還是免不了的，同事需要執勤與出勤到客戶家服務，因此也非常感謝中保同仁的努力與付出，公司現在全力供應防疫設備，像是護目鏡、酒精等，以保護同事。

林建涵指出，不可避免的，抗疫是長期戰，非常感謝前線醫護人員無私的貢獻。這週更是超時超量工作，他看到很多醫護人員忙到沒有時間好好用餐，更是不捨。他希望醫護人員不用擔心用餐的問題，以全心專注在第一線防堵疫情，因此大力應援餐食供應，即日起到6月21日，每天提供600個復興空廚愛心便當給台北地區的醫護人員。

中保科技表示，希望在疫情緊張時期，透過微薄的心意傳遞溫暖與感謝，幫第一線醫護人員打氣，有充分的體力持續為病患服務。也提醒民眾，疫情防護不只是醫護人員的工作，更需要所有人共同努力，落實防疫從我們做起。這段時間，減少不必要外出並好好配戴口罩，就是對醫護人員最好的協助。

(中時 )