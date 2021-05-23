大陸肥胖人群規模在2019年達到2.5億人以上，肥胖引起的健康問題逐漸成為社會關注焦點，且依照大陸《2020年國民健康洞察報告》顯示，年輕人成為當下最焦慮自身健康狀況的群體，「90後」對健康期望值很高，但自身評分最低。根據天貓資料預測，2021年代餐輕食類銷售額年增率達290％，消費人數三年增長78％，人均年消費金額達3000元（人民幣，下同）以上。

據大陸《新周刊》引述歐睿國際資料預計，2022年大陸代餐市場規模有望達到1200億元。同時《功能營養代餐市場消費趨勢》顯示，近一年來，國內代餐市場的消費金額和消費人數均呈現50％的高速增長。

但雖說代餐市場漸漸熱門，但實際大部分人遵守幾天甚至幾小時就放棄了。代餐畢竟不是飯，雖然飽腹，但沒有滿足感。丁香醫生今年發佈《代餐行業行銷洞察報告解讀》中指出，52％代餐消費者選擇放棄，食用期1個月內的消費者中僅7％表示會一直堅持使用代餐。

(旺報 )