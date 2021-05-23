南投縣衛生局23日公布確診者疫調足跡。（南投縣衛生局提供／張妍溱南投傳真）

南投縣自21日陸續傳出本土確診病例，案2961朝陽22歲女大生確診返鄉，22日也傳出案3614曾上北部遊玩的汽車美容場少東確診，23日新增8例，南投縣衛生局初步調查，8例中有2例是案3614匡列的親友，1例有台北市萬華區足跡，另5例疑萬華茶室女，移動到南投工作所引發傳染。

南投縣衛生局指出，東方紅時尚會館5月21日出現2名外縣市確診者案3157及案3445，為輕症狀況，21日由衛生局轉送至集中檢疫所集中收治，當天對該會館工作人員計14人進行採檢，23日確診為新冠肺炎確診病例計5人（案4008、案4009、案4010、案4216、案4305）。

2名萬華按摩女郎本月8日南移，至南投縣草屯東方紅時尚會館擔任按摩工作，21日出現喉嚨痛、輕微咳嗽等症狀，被醫院檢查確診，引發按摩館群聚感染。（南投縣政府提供／張妍溱南投傳真）

南投縣衛生局表示，案3157及案3445自台北市萬華區至南投縣東方紅時尚會館工作，密集接觸後感染確診個案。

2例為案4214、案4215為22日公佈確診，為案3614同住者與友人；案4214為52歲男性住草屯鎮，係案3614之同住者，22日採檢報告確診為新冠肺炎，目前無症狀，衛生局送至集中檢疫所集中隔離治療。

2名萬華按摩女郎本月8日南移，至南投縣草屯東方紅時尚會館擔任按摩工作，21日出現喉嚨痛、輕微咳嗽等症狀，被醫院檢查確診，引發按摩館群聚感染。（南投縣政府提供／張妍溱南投傳真）

案4215為22歲女性住草屯鎮，係案3614之友人，22日採檢報告確診為新冠肺炎，目前有咳嗽症狀，22日衛生局送至集中檢疫所集中隔離治療。

案4088為68歲男性住埔里鎮，曾於5月11日到台北市萬華區足跡，22日採檢，採檢結果23日確診為新冠肺炎確診病。目前瞭解接觸者為1人待採檢，目前居家隔離中，相關資料仍疫調中。

(中時 )