由於近日用電量大幅攀升，加上台電4座大型機組進入歲修，即使核三1號機與林口3號機組加入發電行列，但供電能力仍持續吃緊。台電預估，明天起至28日恐怕每天會是供電吃緊的黃燈。宅神朱學恒喊，又有缺電危機了！經濟部長王美花幾天前不是才說沒有打電話給台積電喬產能，這是假新聞。

因供電吃緊，18日起一連4天都是「供電吃緊」黃燈，19日備轉容量率甚至只有6.19%，為黃燈下限；22日備轉容量率提高至10%以上，雖是「供電充裕」的綠燈，但今天備轉容量率又降到9.17%，又變成「供電吃緊」的黃燈。經濟部長王美花曾表示，夜間若少了太陽光電貢獻，分區限電危機會較高。因此台電除了請民營電廠增加發電外，也請用電大戶在下午4時後減少發電。

朱學恒23日在臉書表示，又有缺電危險了！法律系畢業的經濟部長王美花，幾天前不是才說沒有打電話給台積電喬產能，這是假新聞。結果今天就承認有了，怎麼搞得，又是統計回歸嗎？

網友回應說，「發明了校正回歸，以後數字都可以亂報了，話也可以隨便扯了。」、「業力引爆了..碰！」、「等等校正回歸又有電了。」、「一直強調綠能、太陽能，當台灣是24小時日照區是不是？」、「所以現在是怪太陽偷懶晚上都不加班嗎？」、「講的好像現在才晚間沒太陽..。」

也有網友認為，「一直強調台灣不缺電，現在好了，到底後續能源政策如何修正？當初說不缺電的出來面對。」、「天天被威脅很可能沒電可用，唉！」、 「照這個模式下去，明年應該沒有民進黨執政的縣市。」

(中時新聞網)