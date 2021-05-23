警方勸導疏散海域活動人潮，防範可能的群聚感染，民眾也都能配合離開。（金門縣府觀光處提供）

台灣疫情大爆發，金門也全面戒備，縣府今天宣布各水域及海域活動均全面禁止，違反者將依傳染病防治法第70條1項3款裁罰3000元至15000元。楊鎮浯縣長呼籲民眾配合執行，落實防疫共度難關。

縣府觀光處表示，因海岸、公園等環境屬於開放式，難以做到實聯制，一旦發生疫情，疫調勢必遭遇困難，已由「岸際勸導員」先行勸導民眾聚集，並宣導出門全程佩戴口罩，以及停止室外10人以上的聚會。

縣警局也說明，昨天下午有許多民眾到后湖海灘，人群聚集景象嚇壞不少人，還被人在網路貼文反映，金城分局據報協同岸巡隊勸導疏散，防範可能的群聚感染，民眾也都能配合離開。

警方強調，全國進入第3級防疫警戒，外出時應全程戴口罩外，也應避免不必要的人流移動，包括停止室內5人、室外10人以上的家庭聚會（同住者不計）和社交聚會等相關防疫措施。戶外人潮聚集場所，只要超過10個人以上，警局都會勸導疏散。至於有違反防疫規定者如戶外未戴口罩，或八大行業未歇業者，將蒐證後移請縣政府裁罰。

有關水域／海上遊憩開放時間，將視疫情狀況再行公告，如有疑問電洽觀光處（082-324174），或上金門觀光旅遊網或臉書「金門觀光逗陣行」查詢。

(中時 )