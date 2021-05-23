桃園市新聞處長詹賀舜公布已疫調的足跡。(蔡依珍攝)

中央流行疫情指揮中心23日宣布桃園新增23本土確診案例，桃園市新聞處長詹賀舜和衛生局疾管科股長楊肅凱說明，其中維納斯時尚會館新增3位女公關確診，累積5員工確診，其中22日確診的2員工停業後曾邀友人到家中打麻將3天，市府將研議相關法規決定是否開罰。

桃園市金沙酒店、維納斯時尚會館相繼發生女員工確診，其中首批確診的維納斯時尚會館2女員工（案3140、案3148），在市府宣布全面停業後，仍於15日到會館聚集打麻將，詹賀舜證實女公關停業後有打麻將，但是在家中聚會、非會館內，且打了2、3天，因打麻將時間桃園並未升級三級警戒，未有室內聚眾5人內的禁令，將研究是否有違法其他相關法令再決定是否開罰，市府已將密切接觸者全數匡列，目前「麻將咖」並未新增其他確診者。

詹賀舜也宣布維納斯新增3起確診案例（案4207、4208、4209），都是20至30歲的女員工，3人關係友好，常一同上班、出遊，本來就在匡列人數內，他也公布3人的相關足跡，包括Mamo美容造型工作室和At89整體造型工作室。目前維納斯案累積匡列30人、金沙酒店未有新增確診案件、維持1女公關、1公主。

詹賀舜說，桃園新增23例都是本土確診案例，年齡介於10歲以下至70多歲之間，有萬華活動接觸史2人（案3999、4206） ，確診者接觸者7人（案3998、4001、4202、4203、4204、4210、4211），其中案4202至4204是一家人，5口已有4口確診，另外4210和4211也是一家人。

尚在調查中14人（案4000、4002、4200、4201、4205、4207、4208、4209、4323、4324、4325、4326、4330、4331）。

桃園也公布已疫調的足跡，包括i hotel電競旅館桃園館、本翻野菜農場、家樂福經國店、大湳市場、內壢菜市場、忠孝黃昏市場、全聯龜山文化店、中壢忠孝店和內壢長春店等，另外還有龜山2間藥局長青藥局、凱悅藥局等，呼籲曾出入者做好自我健康監測。

(中時 )