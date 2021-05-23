中國人民銀行（大陸央行）上海總部調查研究部主任呂進中近期表示，中國作為全球重要的大宗商品消費國，國際市場價格的輸入性影響不可避免，建議堅持穩健貨幣政策，注重進出口平衡，增強匯率彈性，人民幣適當升值，抵禦輸入性效應。

對比2021年2月和2020年2月的IMF大宗商品指數，全部商品指數比疫情前高出27％，能源指數高30％、非能源高25％。全球食品價格持續上漲，部分新興經濟體漲幅明顯。

呂進中並提出建議，要引導企業完善價格風險應對措施，企業應根據自身業務特徵，建立適合的風險管理體系，透過期貨等金融工具對沖原材料價格波動風險。

此外，呂進中建議，研究改進CPI（消費者物價指數）核算方式，反映真實通膨水準，從目前看資產價格有納入通膨考量的必要性，建議試點測算資產價格指數，並與CPI、PPI（生產者物價指數）合成計算廣義通膨指數。同時，探索優化貨幣政策對廣義通膨指數的反應規則。

最後，他建議合理引導通膨預期，防止通膨預期發散，促使市場主體形成合理和穩定的預期。

(旺報 )