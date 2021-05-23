「荷爾蒙少年」樂團受疫情影響延後EP發行。（街聲StreetVoice提供）

原創音樂平台「街聲StreetVoice」去年首次舉辦「一起比YA吧-畢業歌曲徵選」，獲得各校學生廣大支持，今年擴大舉辦第二屆，除了提供15萬高額獎金，並找來人氣飆升的「荷爾蒙少年」樂團擔任活動大使；原定5月發行EP的荷爾蒙少年，由於疫情影響已確定延至7月，他們坦言難免感到無⼒，「對於我們這種⼩型獨⽴團隊來講真的很傷，但身體健康最重要，⼤家要好好活著，以後才能開⼼的⼀起玩，總之防疫優先，希望各位⼀切平安，口罩都給我戴好」。

荷爾蒙少年由詠安成⽴，高中畢業後發⾏首支單曲〈4：00 a.m.〉在youtube擁有362萬觀看的高人氣，經歷團員離團、瀕臨解散，爾後在比賽中認識現任⾙斯⼿浩鈞，才組成現在的荷爾蒙少年。兩人都曾參與過畢業歌曲的創作，單曲〈集體制躁〉就是他們去年寫給學長姊們的畢展主題曲，藉此傳達大家對於事情的執著和任性，有別於一般的畢業歌曲框架，令人聽了⽿⽬⼀新。

荷爾蒙少年表示，畢業歌是很多⼈嘗試創作的開端，比賽則是讓自己「壯膽」的絕佳機會，他們曾參加許多比賽當作鍛鍊，雖然過程有時被電得很厲害，但能⾒識到更多優秀的樂團，也會激勵自己產⽣新的想法，「以前會害怕校園演出，難免緊張台下觀眾不認識我們，不過後來發現其實校園很好玩，因為學⽣接受度很廣，可能我們都是網路世代的⼩孩，頻率比較對，最後大家都能玩在一起」。

(中時 )