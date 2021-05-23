中央流行疫情指揮中心今（23日）公布新增287例本土COVID-19確定病例，另有170例本土個案校正回歸上周各日個案，指揮官陳時中拿出各地快篩站檢驗結果，其中連江縣21日有3例陽性，引發鄉親疑慮。連江縣疫情指揮中心說明，3例都是快篩偽陽性，經PCR核酸檢測確定為陰性。

連江縣疫情指揮中心說明，快篩檢測有高機率出現偽陽性，21日共進行79例快篩檢測，其中3例出現偽陽性反應，後續PCR核酸檢測確定為陰性，沒有確診新冠肺炎。

連江縣疫情指揮中心表示，連江縣至今仍是維持零確診，民眾不須過度恐謊；國內疫情嚴峻，民眾日常仍須做好防疫準備，勤洗手、戴口罩，自台灣返馬民眾如有疫情熱區請向衛福局聯繫安排PCR檢測。

目前規畫於海空交通工具請民眾填寫入境健康聲明卡於各機場碼頭回收，針對高危險群進行快篩。與兩案來馬遊客確診者足跡重疊的鄉親或自台灣返馬2週前有停留在疫情熱區如萬華、板橋、中和等地民眾請於上班時段來電疫情中心預約快篩。

連江縣疫情指揮中心持續呼籲自台返馬民眾自我健康監測14日；解隔離者自解隔日起實施自我健康監測7日。

疫情期間務必減少出門，避免群聚，勤洗手，戴口罩，各公共場所、賣場、餐飲業落實3級防疫各項措施，再次提醒快篩陰性不代表沒有染病，陰性仍應持續留意健康狀況、落實相關防疫原則，出現相關症狀需聯絡疫情指揮中心，依指示就醫或篩檢，並主動告知醫護人員活動史或接觸史。

如有任何防疫相關諮詢，可致電連江縣疫情指揮中心24小時防疫專線0963-772-160。

(中時 )