新光三越一樓設快取BAR 全台10店餐飲禁內用 16:222021/05/23 工商 李麗滿 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全台10店餐飲禁止內用，改外帶、外送。（圖／新光三越提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應政府防疫政策，新光三越繼台中、高雄各店餐飲美食街禁止內用之後，明起台北各店餐飲亦暫停內用，各店將強化提供顧客外送與外帶服務，消費者可於新光三越APP的美食地圖skm eats選擇外帶或外送服務，並以skm pay零接觸進行線上下單，各店並於一樓增設快取BAR提供外帶顧客快速取餐。 新光三越指出，若選擇外送服務，新光三越專屬外送車隊將於餐點製作完畢的第一時間，將餐點直送顧客手中，讓民眾在家也能享受安心安全的百貨美食體驗。 桃園啟動乘車實名制 宮廟禁入 自主防疫升級 餐廳速食暫停內用 (工商 ) #全台 #安心 #新光三越 #外帶 #各店 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花縣府暫停出差 金門促設快篩站 04:102021/05/18 地方新聞 外帶5折 貳樓老闆行動護台 04:102021/05/18 時尚消費 全台大專唯二到校上課 台南護專學生怒：想活下去 10:022021/05/18 生活 百貨同心防疫 營業時間調整 04:102021/05/18 時尚消費 桃公布足跡 業者怨都沒來消毒 04:102021/05/18 地方新聞 全台供電吃緊 台電不到早上9點已亮黃燈 10:412021/05/18 財經 又見斷電 全台122萬戶陷黑暗 04:102021/05/18 財經要聞 《觀光股》亞洲藏壽司雙北8店暫停營業 25店調整營業時間 07:452021/05/18 財經 全台一周停電2次 綠委：台電的理由不是理由 11:112021/05/18 政治 頭戴式防護罩上陣 滙豐全台分行開先例 11:082021/05/18 財經 一周2停電 藍揪出台電官網「有鬼」：蔡政府信用破產、王美花下台 10:092021/05/18 政治 生活熱門新聞 全台中獎！梅雨滯留鋒周一晚報到 下波這天接力 - 生活 桃園增23例確診 全聯3間店上榜 電競旅館都有足跡 - 生活 台灣西部全淪陷 嘉義縣巿零確診破功 只剩台東沒病例 - 生活 別看翡翠水庫水多 鄭明典揭1弱點：一缺水比其他水庫更慘 - 生活 彰化縣確診者疫調 彰化、和美、秀水也有確診者足跡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。