因應政府防疫政策，新光三越繼台中、高雄各店餐飲美食街禁止內用之後，明起台北各店餐飲亦暫停內用，各店將強化提供顧客外送與外帶服務，消費者可於新光三越APP的美食地圖skm eats選擇外帶或外送服務，並以skm pay零接觸進行線上下單，各店並於一樓增設快取BAR提供外帶顧客快速取餐。

新光三越指出，若選擇外送服務，新光三越專屬外送車隊將於餐點製作完畢的第一時間，將餐點直送顧客手中，讓民眾在家也能享受安心安全的百貨美食體驗。

(工商 )