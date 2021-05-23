新光三越台北各分店宣布，配合政府防疫政策，明（24日）起餐飲將暫停內用，各店將強化提供外送與外帶服務，消費者可於新光三越APP的美食地圖skm eats，選擇外帶或外送，並以skm pay零接觸進行線上下單，各店並於1樓增設快取BAR，提供外帶顧客快速取餐；若選擇外送服務，新光三越專屬外送車隊，也將於餐點製作完畢的第一時間，將餐點直送顧客手中，讓民眾在家也能享受安心安全的百貨美食體驗。

(中時 )