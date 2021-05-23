台北新光三越全面暫停內用 強化外送服務 16:242021/05/23 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北新光三越全面暫停內用 強化外送服務。(業者提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新光三越台北各分店宣布，配合政府防疫政策，明（24日）起餐飲將暫停內用，各店將強化提供外送與外帶服務，消費者可於新光三越APP的美食地圖skm eats，選擇外帶或外送，並以skm pay零接觸進行線上下單，各店並於1樓增設快取BAR，提供外帶顧客快速取餐；若選擇外送服務，新光三越專屬外送車隊，也將於餐點製作完畢的第一時間，將餐點直送顧客手中，讓民眾在家也能享受安心安全的百貨美食體驗。 隔離人數暴增至1576人 新北檢疫隔離關懷中心持續擴編 國內疫情升溫 嘉縣宣布禁公祭、圖書館閉館 (中時 ) #新光三越 #外送 #外帶 #skm #暫停 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園啟動乘車實名制 宮廟禁入 04:102021/05/18 地方新聞 鎖國1個月！暫停外國人入境、轉機 04:102021/05/18 焦點要聞 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 自主防疫升級 餐廳速食暫停內用 04:102021/05/18 時尚消費 高雄星級飯店 改賣便當度小月 04:102021/05/18 地方新聞 雙北疫情三級警戒 新北小黃運將駕駛人講習暫停 10:132021/05/18 社會 防疫不掉棒 兆豐證升級防疫 12:012021/05/18 財經 外送員4家人確診 接單3天足跡曝！全在新北樹林 09:002021/05/18 生活 家屬疑確診 外送員3天跑樹林送單 區公所：未染疫勿恐慌 11:292021/05/18 生活 花縣府暫停出差 金門促設快篩站 04:102021/05/18 地方新聞 彰化20人染疫 家長籲全面停課 04:102021/05/18 地方新聞 生活熱門新聞 桃園增23例確診 全聯3間店上榜 電競旅館都有足跡 - 生活 全台中獎！梅雨滯留鋒周一晚報到 下波這天接力 - 生活 屏東潮州鎮確診者多 將出動化學兵全鎮消毒 - 生活 雙北確診都破千！最新確診地圖曝光 5縣巿一夜變色 - 生活 別看翡翠水庫水多 鄭明典揭1弱點：一缺水比其他水庫更慘 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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