彰化縣政府23日公布新增本土確診11例，累計已84例，其中由葡萄盤商家族及歌唱班衍生傳播鏈就達10例，另有1名46歲陸配確診，其染疫足跡仍在進行疫調釐清中。
彰化縣長王惠美偕衛生局長葉彥伯舉行防疫說明線上直播記者會，王惠美呼籲縣民把握最後一天居家大清潔消毒，消滅病毒，周末乖乖待在家防疫保平安。而她強調，疫調透明公開是為了防疫，若確診者隱匿不報將會受罰，彰化縣將正式對隱匿者開出第一張罰單。
衛生局長葉彥伯表示，水果盤商傳染鏈新增10例、累計已達72例，包括歌唱班衍生7案，另外3例朋友社交活動衍生。
擔任社區理事長的葡萄盤商長子之前與男性友人吃燒烤，該名確診友人熱愛前往員林市藤山步道登山、並在山上與山友們泡茶聊天，卻隱匿未主動告知，直到78歲男山友出現症狀主動通報採檢確診才發現，因此昨晚又新增其73歲妻子和另名74歲山友2人染疫。而擔任社區志工與誦經團成員的72歲老婦也因與理事長接觸確診。
由於理事長男性友人隱匿足跡，延誤疫情傳播鏈掌控，衛生局將對其開罰，依〈傳染病防治法〉將可開罰6萬元至30萬元。
歌唱班傳播鏈包含班員家中的外籍看護1人，農事公務車再添4名確診者，包含搭乘銀色TOYOTA WISH、車牌2762-RM的1名男幫工，他也是歌唱班成員，該車司機的同住妻子、兒女3人也確診。
已確診的歌唱班女保險業務員，傳染給38歲客戶、越南籍配偶與其73歲丈夫，越配5月16日、5月18日都有同鄉聚會，因而再新增傳染給一對越南來的38歲、27歲姊妹花。
(中時 )
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