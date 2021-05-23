彰化縣新增確診案例仍來自水果盤商家族與歌唱班成員所衍生的農務、社交活動。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣新增確診案例仍來自水果盤商家族與歌唱班成員所衍生的農務、社交活動。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

歌唱班成員中染疫的女保險員傳染給越配客戶後，又透過同鄉聚會傳染給2名越南籍姊妹。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

擔任社區理事長的水果盤商長子，跟友人去埔心吃燒烤染疫，再造成社區志工和兩名山友染疫。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

擔任社區理事長的水果盤商長子，跟友人去埔心吃燒烤染疫，卻未如實告知登山足跡與在山上泡茶聊天，將遭衛生局裁罰。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣政府23日公布新增本土確診11例，累計已84例，其中由葡萄盤商家族及歌唱班衍生傳播鏈就達10例，另有1名46歲陸配確診，其染疫足跡仍在進行疫調釐清中。

彰化縣長王惠美偕衛生局長葉彥伯舉行防疫說明線上直播記者會，王惠美呼籲縣民把握最後一天居家大清潔消毒，消滅病毒，周末乖乖待在家防疫保平安。而她強調，疫調透明公開是為了防疫，若確診者隱匿不報將會受罰，彰化縣將正式對隱匿者開出第一張罰單。

衛生局長葉彥伯表示，水果盤商傳染鏈新增10例、累計已達72例，包括歌唱班衍生7案，另外3例朋友社交活動衍生。

擔任社區理事長的葡萄盤商長子之前與男性友人吃燒烤，該名確診友人熱愛前往員林市藤山步道登山、並在山上與山友們泡茶聊天，卻隱匿未主動告知，直到78歲男山友出現症狀主動通報採檢確診才發現，因此昨晚又新增其73歲妻子和另名74歲山友2人染疫。而擔任社區志工與誦經團成員的72歲老婦也因與理事長接觸確診。

由於理事長男性友人隱匿足跡，延誤疫情傳播鏈掌控，衛生局將對其開罰，依〈傳染病防治法〉將可開罰6萬元至30萬元。

歌唱班傳播鏈包含班員家中的外籍看護1人，農事公務車再添4名確診者，包含搭乘銀色TOYOTA WISH、車牌2762-RM的1名男幫工，他也是歌唱班成員，該車司機的同住妻子、兒女3人也確診。

已確診的歌唱班女保險業務員，傳染給38歲客戶、越南籍配偶與其73歲丈夫，越配5月16日、5月18日都有同鄉聚會，因而再新增傳染給一對越南來的38歲、27歲姊妹花。

(中時 )