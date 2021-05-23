北區大潤發已完成清消。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

台南今天新增2確診，分別是案4018為50多歲男性、案4221為60多歲男性，皆為昨天確診的案3615接觸者，案4018為案3615同事，3人平日群聚學甲區仁聖大帝廟壇，感染源是北部友人，目前已住院中，但還在等篩檢結果，廟壇另名同事住嘉義也確診，眾人平常都不戴口罩泡茶聊天而染疫，其中案4018曾在16日中午12點到下午2點去台南北區大潤發。另有名員警18日曾到廟壇取締未戴口罩，也已匡列。

台南市政府今天下午公布確診2案例相關足跡，衛生局長許以霖表示，上述3案共同接觸者是北部住萬華區友人，但北部人士目前住院中，篩檢報告還沒出來。

南市衛生局未來公布足跡的原則。（曹婷婷攝）

南市府呼籲，無接觸史、活動史且無症狀者，無篩檢必要。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

他說，未來公布足跡與否，為避免造成不必要恐慌，將依「有無防治必要」才會公布足跡。今天新增2案足跡單純，都已通知可能接觸者，目前沒有可疑或可能風險，因此不再詳細說明足跡場所，避免引發民眾恐慌。他強調，大潤發也已經完成清消。

台南市政府今天僅公布5月13日到18日學甲仁聖大帝廟壇，以及5月16日中午至下午2時大潤發台南店，若曾進出但未接到通知者，可向衛生局聯繫。

案4018於5月22日確診，接觸者匡列居家隔離19人，經採檢有2位陽性（分別為4221和嘉義確診友人），而案4221為案4018朋友，21日因咳嗽至醫院採檢確診，接觸者匡列居家隔離9人，皆已採檢，檢驗報告未出。

(中時 )