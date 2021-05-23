高雄市政府防疫會議會後記者會，媒體再度問及高市不廣設普篩的原因，市長陳其邁再度重申2條件，一個是社區流行盛行率高時，其次是要針對特定的群聚感染，快篩在盛行率過低時，篩出的偽陽性偏高，會增加後端醫療不必要負擔。

陳其邁說，現在高雄幾個醫學中心對入住院病人有做PCR的檢測，或是其他自費採檢等篩檢出來的個案數來看，高雄存在的社區感染其實是非常的低。第二個從現在高雄個案來看，幾乎感染源幾乎可溯源是從北部地區來，十例有九例以上，以高雄社區PCR盛行率的一個調查，現有的整合這些過去調查採檢PCR資料來講，高雄相對來講是安全，根本與雙北情況不同，因此還不必普設社區篩檢站。

陳其邁指出，高市已設立6處快篩站，但高雄現在沒有社區傳播的感染，因此只針對串門子群聚事件的匡列者進行快篩加PCR採檢；高雄的篩檢站、醫師人力、專責病房都已準備好，也備妥10萬劑快篩試劑待用，請市民放心。

(中時 )