穿山甲救難協會進入豐原地區各國高中小學校進行消毒。（穿山甲救難協會提供／陳淑娥台中傳真）

豐原青商會在豐原各地進行消毒。（豐原青商會提供／陳淑娥台中傳真）

豐原青商會在豐原各地進行消毒。（豐原青商會提供／陳淑娥台中傳真）

新冠肺炎疫情持續升溫，地方消毒工作需求大增，台中市在地社團自主發起協助消毒活動，台中市穿山甲救難協會及豐原青商會近日分別進入豐原地區各國高中小學校及各地進行消毒。穿山甲救難協會理事長徐志魁表示，現在正值關鍵時刻，更應主動跳出來抗疫；豐原青商會會長林益鋒說，病毒威脅不分你我，青年要「戰」出來，打贏這場長期抗疫戰。

政府疾呼本週末「宅在家、守台灣」，希望將逐漸擴大疫情獲得控制，在人心惶惶之際，豐原在地社團在此時站出來，自主發起消毒工作，要共同守護我們自己的家園。

台中市穿山甲救難協會過去長期以來就站在救災的最前線，在去年疫情剛開始時，就曾協助學校進行開學前的消毒。因此，本次與台中市教育局、豐原區公所合作，針對豐原區內16間國高中（職）小學校進行消毒工作，希望屆時在學生能夠返校上課前，能夠提供孩子們安心上課環境。

穿山甲救難協會總幹事呂明秋說，除了豐原區的學校外，下週他們也將前進神岡地區幫忙國小進行消毒，讓有需要幫忙的地方，能夠獲得協助。

豐原青商會更是豐原青商自主發起出動消毒車，針對豐原地區進行消毒，維護大眾安全，希望能為地方事務貢獻青年一己之力，防範未然，超前部屬。

豐原青商會長林益鋒表示，他們只有滿腔熱血，會內聽到要做這樣的事情，各個出錢出力，極力促成。同時，他們也受到豐原區的社群媒體協助宣傳，畢竟疫情期間，任何風吹草動都有可能造成恐慌。

兩個地方社團站出來協助消毒，在豐原區社群媒體中獲得一片好評，網友直呼真有愛，希望大家也能做好自身防疫工作，也要戴好口罩，讓疫情獲得控制，早點回到正常生活。

(中時 )