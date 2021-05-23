昨天半夜隨著馬德里競技封王後，西甲賽事也告一段落，而早早失去封王機會的巴塞隆納也讓主將梅西(Lionel Messi)最後一戰休兵，但本季巴薩並非無功而返，他們拿下了國王盃，也算是讓這個賽季沒有全部落空，至於年過30的梅西仍保持超強身手，早早鎖定本屆西甲金靴獎，而這也是他生涯第八度獲獎，更是連五年獲獎。

Lionel Messi - All 38 Goals - 2020/21 pic.twitter.com/wKSJ1VAODs — AM Comps (@AMComps_) May 22, 2021

在西甲歷史上，梅西是唯一八度獲得金靴獎球員，也是首位連五年捧起金靴獎的人，他可說是破了兩大神蹟，最近五年梅西聯賽進球數分別是37、34、36、25和30球，而他的競爭對手是C.羅納度(Cristiano Ronaldo)、本澤馬(Karim Benzema)、蘇亞雷斯(Luis Suarez)這些頂級進攻好手，所以梅西這五座金靴獎含金量非常高。

Atletico Madrid have won La Liga, but it’s still Lionel Messi’s world 🌍 pic.twitter.com/Mzr6705hRk — Goal (@goal) May 22, 2021

生涯至今梅西為巴薩踢了778場，踢進672球268次助攻，梅西上場時巴薩戰績為542勝142平94負，他一共率隊奪下35座冠軍獎盃，包括西甲10冠、歐冠4冠、國王盃7冠、西超盃8冠、歐超盃3冠和世界盃3冠，在他巴薩生涯中，有過1次單場5球、6次單場4球、41次3球、137次2球和246次單場1球。

而梅西在八個聯賽奪金靴獎也是五大聯賽歷史紀錄，超越名將穆勒(Thomas Mueller)，另外生涯金靴獎數量也只有名將薩拉(Emiliano Sala)最接近梅西，梅西可說打破空前紀錄，未來應該很難有人能追上，另外梅西夏天的去留也讓人好奇，據傳曼城前鋒阿圭羅(Sergio Agüero)已提前同意降薪加入巴薩，這很有可能讓梅西留隊繼續打拼。

(中時新聞網)