前美國在台協會理事主席、現任布魯金斯學會東北亞研究中心主任卜睿哲（Richard Bush）的新著《困難的抉擇》（Difficult Choices），國民黨立法委員陳以信指出，卜睿哲真是一位美國愛台頂尖專家，也推薦有興趣的讀者宅在家時可以看這本書。

陳以信在臉書表示，卜睿哲的新書《困難的抉擇》，有卜氏對最新兩岸局勢與美台關係的重要評論，他認為美國對台政策的核心在於維持現狀，而中共以武促統或台灣宣佈獨立，都是企圖修正現狀。他指出台灣獨派的危險在於：「他們為達成修正主義的政治目標，而有鋌而走險的危險企圖（頁150）」（In short, they propose a kind of political preemption, driven by a revisionist goal and a dangerous willingness to take risks; page 150）。

卜氏也針砭對於美台關係的錯誤認知，他認為台灣不要想在美中關係惡化下獲得好處，特別是在川普政府時期，因為台灣反而會是友軍炮火下的受害者！（頁317）」（It is not in Taiwan’s Interest that US-PRC deteriorate so badly that Taiwan is indeed the victim of friendly fire as sometime appeared possible during the Trump Admiration; page 317）。

而卜氏最後強調，台灣應一方面強化對美關係，另方面維繫與大陸經貿交流，同時謹慎回應來自北京的挑戰，並評估回應失敗時的嚴重後果。

陳以信強調，這真是一位美國愛台頂尖專家的誠哉斯言！

(中時新聞網)