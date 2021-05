前美國在台協會理事主席、現任布魯金斯學會東北亞研究中心主任卜睿哲(Richard Bush)的新著《困難的抉擇》(Difficult Choices),國民黨立法委員陳以信指出,卜睿哲真是一位美國愛台頂尖專家,也推薦有興趣的讀者宅在家時可以看這本書。

陳以信在臉書表示,卜睿哲的新書《困難的抉擇》,有卜氏對最新兩岸局勢與美台關係的重要評論,他認為美國對台政策的核心在於維持現狀,而中共以武促統或台灣宣佈獨立,都是企圖修正現狀。他指出台灣獨派的危險在於:「他們為達成修正主義的政治目標,而有鋌而走險的危險企圖(頁150)」(In short, they propose a kind of political preemption, driven by a revisionist goal and a dangerous willingness to take risks; page 150)。

卜氏也針砭對於美台關係的錯誤認知,他認為台灣不要想在美中關係惡化下獲得好處,特別是在川普政府時期,因為台灣反而會是友軍炮火下的受害者!(頁317)」(It is not in Taiwan’s Interest that US-PRC deteriorate so badly that Taiwan is indeed the victim of friendly fire as sometime appeared possible during the Trump Admiration; page 317)。

而卜氏最後強調,台灣應一方面強化對美關係,另方面維繫與大陸經貿交流,同時謹慎回應來自北京的挑戰,並評估回應失敗時的嚴重後果。

陳以信強調,這真是一位美國愛台頂尖專家的誠哉斯言!

(中時新聞網)