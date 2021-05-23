港股上市的太陽能概念股保利協鑫，在德勤（Deloitte，台灣稱勤業眾信）跳船後，驚爆案外案。保利協鑫21日晚間公布，全資子公司傑泰貸款被指違約，其所抵押的協鑫新能源共8.65億股抵押股，已於2020年6月前後被貸款人沒收。

香港經濟日報報導，保利協鑫指出，直到2月10日後，傑泰仍持有協鑫新能源發行股本49.24％。保利協鑫又指，除了審查及加強其內部控制程序以外，正就貸款人聲稱行使對抵押股的擔保權益一事，尋求法律意見，且正考慮所有可用的法律行動。

保利協鑫表示，即使抵押股被沒收，認為其仍控制協鑫新能源的經營權，經新會計師確認後，董事會認為，仍會根據國際財務報告準則，將協鑫新能源於綜合財務報表中，綜合入帳列為子公司。

值得注意的是，協鑫新能源早已債務纏身，1月30日無法償還5億美元票據，成為2021年離岸美元債市場中首批宣告違約的陸資公司之一。

另一方面，保利協鑫17日公告指出，德勤辭任會計師，公告引述德勤指出，在執行2020年度業績審計期間，德勤遇到一個問題，有關保利協鑫子公司江蘇中能涉及約人民幣5億元項目的審計。保利協鑫則委任國富浩華（香港）會計師事務所為新任會計師，未經審計的業績已於4月19日公布，保利協鑫強調將協助完成審計程序。

(工商 )