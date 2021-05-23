警方在該店3樓處包廂內發現3名客人，客人李男、伍女、王女3人竟在店歡唱、飲酒，且全程未戴口罩及未保持社交距離，雖店家辯稱在場的是員工及公關人員，警方仍不採信，針對店家違法營業事實明確，明顯違反防疫規定。(翻攝照片／劉宥廷高雄傳真)

全台娛樂休閒場所需暫停營業，避免疫情擴散，但高市1家酒吧卻亮起營業招牌且傳來陣陣音樂聲，新興警方獲報查看因外頭鐵門關上，不得其門而入，直到店內叫外送露餡，埋伏警趁店員開門取餐，衝入逮獲包廂有3人飲酒歡唱，現場4人都未戴口罩，市府相關單位23日展鐵腕斷水電。

警方調閱大樓監視器，發現該酒吧22日22時46分陸續有2女1男進入店內，但該店家大門緊閉，遲遲無法進入查緝，新興分局五福所便編排專責警力在該店週遭埋伏。

沒想到在23日清晨4時許，發現一台美食平台外送員騎乘機車在店家外徘迴，似乎在找尋點餐的客人，警方尾隨其後，發現該外送員停於該店外，果真店家開大門之際，警方見機不可失，火速進入稽查。

警方在該店3樓處包廂內發現3名客人，客人李男、伍女、王女3人竟在店歡唱、飲酒，且全程未戴口罩及未保持社交距離，雖店家辯稱在場的是員工及公關人員，警方仍不採信，針對店家違法營業事實明確，明顯違反防疫規定。

警方蒐證後，3名客人及1名店員等現場4人未戴口罩，當場依違反傳染病防治法規定當場舉發；另店家違規營業部分，新興分局立即通報警察局、工務局、經發局、衛生局裁處斷水斷電。

警察局副局長謝榮隆今下午率新興分局長，以及工務局、經發局、台電、自來水公司到現場勘查後，立即將該店斷水斷電，宣示市府執行防疫措施的決心，保障市民的健康安全。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )