大陸是大宗商品（如鐵礦石等）主要進口國，大宗商品價格上漲顯著推升企業生產成本，經營行為發生調整。中國人民銀行（大陸央行）上海總部調查研究部主任呂進中近期表示，調查顯示，認為短期或中期會調整產品價格的企業占比達46.8％。其中，有三分之一的企業已經上調了產品價格，平均上調價格10％。

樣本企業原材料占總成本的比重為72.4％，且前2個月原材料總支出較去年同期增長57.2％。由於企業議價能力等差異，不同規模企業受到的影響存在時差，小微企業感受原材料價格上漲早於大中型企業。

調查顯示，企業接單趨於謹慎，透過短單和定金等方式規避風險。調查顯示，有37.2％的企業謹慎接單，26.3％的企業偏好接短單，19.9％的企業收取部分定金。

部分企業調整原材料庫存週期。調查顯示，31.4％的企業按照接訂單量採購原材料，縮短原材料庫存週期；29.5％的企業為避免價格進一步上漲，提前購進原材料，延長庫存週期。

調查顯示，有58.3％的企業認為短期內原材料價格將維持穩定，38.5％的企業預期原材料價格仍會上漲，其中預計上漲持續時間以1-3月和3-6月的居多。綜合企業判斷，預計大約1個季度，主要原材料價格有望見頂。

(旺報 )