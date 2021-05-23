國軍化學兵25、26一連兩天將進駐員林市進行全市大清消作業。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

你家大清消了嗎？彰化縣長王惠美23日公布彰化縣新增11例新冠肺炎本土確診案例，今年累計已達84例；她公布最新疫調者足跡，也呼籲縣民把握全縣三天總動員清消令的最後一天進行居家大消毒，由於員林市足跡持續增加，本月25、26日兩天，國軍十軍團36化學兵將進駐員林國小，進行全鎮大清消作業。

王惠美表示，今天新公布的疫調足跡中，包括員林華成市場、三義里公園、溪湖第一零售公有市場、員林省錢超市和員林西門郵局等處所，呼籲民眾特別注意，如果在相同時段曾與確診者同時出現在該處所，都應展開自主健康管理，如有症狀主動通報採檢。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，今年彰化縣目前累積確診84例，有1143人居家隔離、完成篩檢來到6081人，陽性率達1.38％，微幅調升，進入這次傳播鏈疫情的第三波傳染，以武俠小說的說法是「餘燼未歇」，呼籲民眾全力配合防疫，穩住疫情。

(中時 )