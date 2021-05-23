隨著本土疫情升溫，全台都進入第三級防疫警戒，民眾都減少不必要外出，齊心抗疫，同時，網路上也出現接力挺防疫、支持醫護人員的點名活動，台灣桌球好手江宏傑也響應抗疫的點名，並在臉書曬出居家照，在網上引發一片熱議。

江宏傑今（23日）下午在臉書發文，他響應郭彥均的抗疫點名活動，呼籲大家沒事不要出門、保持社交距離、外出戴口罩，並感謝第一線的醫護人員「大家一起努力度過這個艱難的時刻 加油 防疫做起來，彼此沒煩惱」，最後江宏傑也點名跆拳道好手蘇麗文、舉重女將許淑淨、桌球好手鄭怡靜以及「台灣桌球教父」莊智淵。

江宏傑居家照曝光。（圖／取材自江宏傑 Chiang Hung-Chieh臉書）

在江宏傑曬出的居家照中，他身穿灰色素T、戴金邊眼鏡，隨興頂著捲翹頭髮入鏡，江宏傑居家照相當文青，也引發網熱議「哥的眼睛怎麼怪怪的？」、「這麼居家的模樣還能這麼帥」、「咦？剪瀏海了」、「小傑老大戴眼鏡更帥了」，與江宏傑一起錄《全明星運動會》的蔡尚樺則直呼：「謝謝小傑的提醒和打氣！你本人比照片帥多了」。

江宏傑以體育競技實境節目《全明星運動會》人氣再攀高峰。（圖／本報系資料照片）

江宏傑雖然與福原愛爆婚變，不過他仍打起精神，把重心放在照顧一對子女和工作上，江宏傑近日還首度在IG開直播，他看來精神奕奕、心情恢復不少，同時，江宏傑也分享，防疫期間，他在家陪小孩一起玩樂，平時也會與小孩一起做蛋糕，字裡行間滿滿父愛。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)