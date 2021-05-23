衛視中文台《一袋女王》日前邀請Terry、黃小柔、夏宇童及黃馨儀，分享感情世界裡因為被另一半吃死死的受過無數委屈的辛酸歷程。夏宇童說自己對外表冷漠內心火熱的人最沒抵抗力，曾國城跟梁赫群立刻一搭一唱稱表示孫協志就是這樣的人，還大讚他很細心貼心，把夏宇童弄得哭笑不得。

當被問到對哪一類型的人最沒抵抗力時，夏宇童笑說對「外表冷漠，內心火熱」的人最招架不住，主持人曾國城馬上接話說：「孫協志是這樣的人沒錯」，一旁的梁赫群也接著補充每次跟孫協志碰面，他好像都不是很熱情，但只要一群人搭遊覽車外景錄影時，他就會照顧到每個人，而且錄影後孫協志還會把所有人拉成一個群組，把當天所有照片放上群組，讓他大讚孫協志真的是個很細心又很貼心的人。講完曾國城再對著夏宇童說：「妳就是被那一點感動了」，害得夏宇童不敢接話。

Terry則說對姐姐真的沒辦法，之前交往的女生平均都是大他3歲以上，他覺得年長的女友有智慧、有品味又很獨立，會讓人很崇拜，當初跟大4歲老婆羅美玲剛在一起時是低調交往，為了慶祝羅美玲生日他早在1個月前就訂好了高級西餐廳，結果當天中午Terry接到舞蹈工作室的電話，說有同事出包要他晚上去救火，Terry只能趕快打電話給羅美玲據實以告，還抱著可能會被罵的緊張心情，沒想到羅美玲竟然沒有一絲不悅，因為知道他剛在衝刺事業工作重要，還主動打電話去餐廳取消訂位，Terry當天忙完後也趕緊去跟羅美玲碰面，羅美玲不只一點責備也沒有，還說到2人以後要過的生日還很多，讓他從那一刻起就認定羅美玲就是未來的老婆。

黃小柔則稱，曾看到男友和某位要好的女生朋友正在熱吻，男友還手滑女生臀部捏了一下，氣得她當下走到兩人面前，女生看到她時當場嚇傻趕緊離開，男生則是當場下跪求饒，深覺被背叛的黃小柔已心死想分手，結果回到家後，卻又因為想到男友的爸媽心軟。黃小柔說2人交往期間，他們真的把她當女兒照顧，讓單親家庭的她格外覺得溫暖，當天前男友媽媽也馬上來她家抱著她邊哭邊說對不起，拜託她留下來，隔天對方爸爸也一早就送黃小柔去上班，並在車上表示如果她離開夫妻倆會很傷心，讓黃小柔於心不忍，承諾會想一想，後來雖然有和好，但最後心裏還是過不去，忍痛提分手。

(中時 )