新冠肺炎傳染到世界最高峰，一位專業登山嚮導說，在聖母峰的新冠肺炎疫情已至少100例，多是登山客和後勤人員。不過尼泊爾官方仍否認，此說法是登山團體估計的。

美聯社報導，奧地利的登山嚮導盧卡斯·福爾登巴赫（Lukas Furtenbach）上週因擔心病毒擴散，拒絕前往聖母峰引起登山界對當地疫情的關心。他說就在星期六，他認識的一名嚮導和6名尼泊爾雪巴人嚮導，在病毒測試都呈陽性。

福爾登巴赫說：「我所知道的是，在基地營中至少有100人病毒測試桯陽性，真正的感染人數必然更高，可能是150人，甚至200人。」

奧地利的登山嚮導盧卡斯·福爾登巴赫表示，新疫肺炎已傳染到聖母峰基地營裡。(圖/美聯社)

他說，就他親眼所見，基地營有人明顯是生病了，並且可以聽到人們在帳篷裡咳嗽。

自從4月以來，今年共有408名外國登山客，獲得攀登聖母峰的許可。但是疫情沒有結束，因此福爾登巴赫才會這樣擔心。

然而尼泊爾登山官員則否認，官方說法是，本季喜馬拉雅山脈所有山地基地營的登山客、後勤人員與嚮導都沒有明顯的病例。他們可能是擔心觀光產業再次受衝擊，由於疫情去年最嚴重，整年登山活動都關閉。

一些登山者報告說，他們從聖母峰基地營下來後，病毒測試呈陽性，至於是何時染疫已不知道。

福爾登巴赫說，大多數登山團隊都沒有病毒試劑，所以很難得知何時感染，就以他的登山團為例，已經有發現2個確診案例。

4月下旬，一名挪威登山者身體不適，成為第一個在聖母峰基地營接受病毒測試，而且呈陽性的人。確診後他乘直升機飛往加德滿都，在那裡接受治療，後來返回挪威的家。

不提聖母峰情況，尼泊爾也正經歷病毒激增，新感染人數和死亡人數都創紀錄的困難時期，上週五的報告是新增8607例新確診病例和177例死亡病例，自大流行開始以來，尼泊爾的感疫總人數已超過49萬7千人，病死者有6024起。

大陸側的聖母峰基地營。大陸已禁止再登聖母峰。(圖/新華社)

中國大陸擔心病毒可能從尼泊爾一側傳播，上週取消了自己的聖母峰(大陸稱為珠穆朗瑪峰)的攀登許可。

(中時新聞網)