宜蘭縣今天（23日）新增7人確診，宜蘭縣政府在下午舉行線上記者會，新增7人有4人5月10日曾赴宜蘭金樽餐廳參加喜宴，累計參加這場喜宴者已有9人確診，6人是宜蘭縣民，3人是外縣市，縣府也從即起要求各餐飲業者只能外帶，禁止內用，違者開罰。

宜蘭縣今天新增7例，累積已有41人確診。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣政府衛生局公布確診案的足跡。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真）

參加宜蘭金樽餐廳有案3929、案3930、案4267、案4268，衛生局長徐迺維表示，喜宴有6桌，已經匡列106人，有44名賓客、53名員工，另有9人是外縣市，由衛生單位追蹤，餐廳已經在5月12日休息。

另3例為案3928是羅東遊藝場常客（案1638）的友人，新增的案4089是昨天確診的案3517的太太，案4180是住新北，曾在5月15日來宜蘭找朋友，昨天採檢確診，目前該案在宜蘭治療，中央流行疫情指揮中心指宜蘭增6例，校正回歸1例，校正回歸的1例即為案4180。

宜蘭縣長林姿妙今天也宣布，從即起餐飲業一律外帶，請餐廳、小吃配合，違者開罰；疫調過程相當複雜，接受調查者請確實回報足跡，她說，我們沒有分裂本錢，讓我們一起戰勝病毒。

工旅處長李東儒表示，禁止內用是從即日起到6月8日，包括餐廳、市場、百貨公司、便利商店等，縣府也會將禁止內用列入稽查範圍，經勸導不聽者依照傳染病防治法，處3000元到1.5萬元罰鍰。

另外，在宜蘭大學參加安心上工計畫的案2372等一家四口染疫，其5月9日從萬華回宜蘭的家人經採檢為陰性，案2372等人感染源仍待釐清。加上今天的7例，宜蘭縣累積有41例確診，居家隔離人數519人，已完成篩檢3207人，陽性率1.28％。

(中時 )