衛福部長陳時中今(23日)宣布，國內新增290例新冠病例，其中本土287例、3例境外移入，以及170例的校正回歸，累計確診總數 4322例。對於疫情升溫，資深媒體人黃創夏今天表示，「校正回歸」在英國確實有發生過，但英國是一次增加1.6萬人，沒有「溯源回歸」分配。他感嘆「指揮中心已經夠懇切和辛苦了，側翼部隊卻大殺四方？是派系問題而刻意扯陳時中後腿嗎？」。

對於外界憂心疫情未見趨緩，反而多出「校正回歸」這些新增案例數，黃創夏23日臉書表示，去年10月，英國人的「校正回歸」確實有發生過，但英國是一次增加1萬6千人，沒有「溯源回歸」分配。同樣的，申報程序難免有情況，但分配到前幾天後，或是落後通報的好幾天，該匡列和足跡追蹤和消毒的處理是否有問題？說明和補救，更重要。

資深媒體人 黃創夏。(圖/中時資料照)

他感嘆，大家都是台灣人，理應「團結抗疫、同島一命」，但對躲在「時中保護傘」的某些特定側翼只在鬥爭，某些側翼部隊不要欺負別人英文不好，指揮中心已經夠懇切和辛苦了，側翼卻大殺四方？是派系問題而刻意扯陳時中後腿嗎？

有網友留言回應，「其實真正應該注意的，是在此阻塞現象下造成的嚴重後果」、「這時應該藍綠休兵，先休兵的一定會是贏家」。

去年10月，英國人的「校正回歸」確實有發生過（如圖）。 側翼部隊不要欺負別人英文不好，請看看，人家英國就是一次增加1萬6千人，沒有「溯源回歸」分配。 同樣的，申報程序難免有情況，但分配到前幾天後，或是落後通報的好幾天，該匡列和足跡追蹤和消毒的處理是否有問題？說明和補救，更重要‼️ 哎，指揮中心已經夠懇切和辛苦了，側翼部隊卻大殺四方？是派系問題而刻意扯陳時中後腿嗎？ 由黃創夏發佈於 2021年5月22日 星期六

400例本土病例「校正回歸」 趙少康嗆：簡直是世界級笑話

(中時新聞網)