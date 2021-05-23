遠東SOGO百貨敦化店，已於今日下午3點閉店，為保障消費者及員工安全，將進行全店大規模預防性消毒，明（24日）起恢復營業，營運時間為11:30至20:30，同時遵守政府防疫規範，落實入店實聯制及全程戴口罩、勤消毒等防疫措施。

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(中時 )

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