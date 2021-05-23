敦化SOGO預防性閉店消毒 今暫停營業 16:412021/05/23 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 敦化SOGO預防性閉店消毒 今暫停營業。遠東SOGO百貨提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遠東SOGO百貨敦化店，已於今日下午3點閉店，為保障消費者及員工安全，將進行全店大規模預防性消毒，明（24日）起恢復營業，營運時間為11:30至20:30，同時遵守政府防疫規範，落實入店實聯制及全程戴口罩、勤消毒等防疫措施。 防疫不掉棒 兆豐證升級防疫 好市多酪梨又出包 逾3千公斤全數銷毀 恐暫停進口 (中時 ) #消毒 #SOGO #預防性 #閉店 #敦化 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園啟動乘車實名制 宮廟禁入 04:102021/05/18 地方新聞 桃公布足跡 業者怨都沒來消毒 04:102021/05/18 地方新聞 國軍33化學兵群擴大支援 挺進北市重要交通場站清消 11:482021/05/18 生活 百貨同心防疫 營業時間調整 04:102021/05/18 時尚消費 清潔員消毒「包到只剩眼睛」中暑倒路邊 民眾淚崩超心疼 10:402021/05/18 社會 高雄防疫加嚴 取消Buffet自助餐 04:102021/05/18 地方新聞 基隆新增1確診 50歲婦連11天到南興巿場採買 11:102021/05/18 生活 台中醫神坐鎮廟埕 民眾祈求疫情散去 04:102021/05/18 地方新聞 報復性消費放緩 5月信用卡刷卡金 難樂觀 04:102021/05/18 金融．稅務 確診者足跡至斗六分行 台企銀緊急消毒 12:182021/05/18 財經 男星劈腿成性和小三吸毒遭逮 追回超美正宮再激吻刺青女 06:312021/05/18 娛樂 生活熱門新聞 桃園增23例確診 全聯3間店上榜 電競旅館都有足跡 - 生活 全台中獎！梅雨滯留鋒周一晚報到 下波這天接力 - 生活 屏東潮州鎮確診者多 將出動化學兵全鎮消毒 - 生活 別看翡翠水庫水多 鄭明典揭1弱點：一缺水比其他水庫更慘 - 生活 彰化縣確診者疫調 彰化、和美、秀水也有確診者足跡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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