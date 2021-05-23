南瀛天文館為響應「停課不停學」，豐富化學童在家自學資源，自5月24日起，在台南市教育局線上自主學習網的平台，建置「天文博課來：線上天文學習補充包」3大主題的影音學習節目，讓學生在防疫期間也能透過手機、平板或電腦等載具，免出門就能輕鬆學天文。

教育局局長鄭新輝表示，台南市公版的教師線上直播教學獲得很大的迴響，也協助許多教師和學生落實在家自主學習，南瀛天文館受到疫情影響自5月16日起休館整備，停止對外開放，但館閉而不休，館內同仁利用空檔發揮創意，積極開發線上影音學習資源。

南瀛天文館會不僅錄製有趣的天文主題影片放置在教育局線上自主學習平台（http：／／www.tn.edu.tw／hlearning）上，也規畫以翻轉教室的理念進行直播教學，將陸續上架約30支影片，每周六的線上直播「天文翻轉教室」，由天文專家在線上直播並與學生互動討論並進行有獎問答，增加學童學習興趣。

南瀛科學教育館長何秋蓮表示，「天文博課來：線上天文學習補充包」主題涵蓋「天文快易通」、「飛越太陽系」及「觀星望斗」3大類別，每個主題內容包含導覽解說、教學體驗及實際操作等。

自5月24日起，每周一至周五會陸續上架，為了讓學生和家長比較容易點選，因此集中放置在南市教育局的「線上自主學習網」上，供學生及一般民眾閱覽。

(中時 )