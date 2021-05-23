全台新冠肺炎進入3級警戒，許多縣市強力要求外出倒垃圾時也要戴口罩，台南市環保局24日起動員全面隨車勸導，不聽者才會向台南市衛生局告發，可罰3000元至1萬5000元。

疫情延燒不止，戴口罩成為全民運動，台南市警局3天來接獲大量民眾檢舉外出未戴口罩與群聚案件，有的甚至直接拍照上傳網路給全民公審，其中倒垃圾是民眾的日常生活，不少街坊鄰居在等車時會有短暫群聚，還會趁機一起聊天，被擔心成為防疫破口。

台南市環保局表示，為了落實防疫，22日起已派員先稽查167條垃圾收運路線，了解民眾戴口罩狀況，發現大致良好，即使有民眾未戴口罩，經勸導仍會遵守，零星民眾未攜帶口罩就提垃圾出門。

全台許多城市已強力要求民眾倒垃圾需戴上口罩，台南市尚未發生民眾不戴口罩還為難勸導人員事件，但疫情當前，仍決定要採強力勸導。

台南市環保局提醒民眾，24日起將派員到全市共304條垃圾收運路線展開稽查，對於倒垃圾民眾未戴口罩者，都會加強勸導，屢勸不聽者才會告發，並移送衛生局裁處。

(中時 )