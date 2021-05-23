疫情加嚴，很多夜市、市集暫停營業，台中市長盧秀燕表示，市府將對夜市、市集祭出租金免收、租稅減免及緩繳等優惠。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

市長盧秀燕23日在台中市流行疫情指揮中心記者會，宣布超前準備開出「紓困十方」，延續「紓困九箭」推出資金紓困單一窗口、委外場館租金權利金延繳、青創貸款利息補貼期限延長等措施，並針對夜市、市集祭出租金免收、租稅減免及緩繳，減收及支出預算總額超過7.9億元，攜手市民度過難關。

「紓困十方！市府紓困開解方！」盧秀燕表示，中央新增2100億元紓困特別預算，已送立法院審議，她於5月15日防疫視訊會議積極向中央爭取補助，因應更險峻的疫情變化，盤點強制停業受影響範圍。

市府搶先推出10項紓困方案，擁有兩大特色，一、延續去年紓困九箭政策，如資金紓困單一窗口、委外場館租金權利金延繳、青年創業貸款利息補貼期限延長等政策；二、針對疫情影響須強制停業的店家研擬因應措施，如針對夜市、市集提供租金免收；租稅減免及緩繳等措施，另針對藝文團體、溫泉等行業也提出對策，協助市民打贏這場艱困的戰役。

盧秀燕說，「紓困十方」從經濟、民生及藝文活動等多方面著手，包括一、經發局、觀旅局祭出「5／15-6／8夜市或市集配合停業期間租金免收」，配合防疫停業的夜市或市集於停業期間免收使用費或租金；二、經發局祭出「市場及夜市6-9月使用費減半」，受衝擊公有零售市場及道路型攤販集中區(非夜市)6至9月使用費減半措施，道路型攤販集中區(非夜市)6-9月免收措施，減輕市場攤商經濟壓力。

三、經發局成立「資金紓困單一窗口」，四、水利局祭出「溫泉使用費分期繳納」，五、各局處延續去年政策祭出「BOT、OT及相關委外場館權利金及租金減免或延繳」，六、勞工局延續去年政策，推出「非自願失業勞工生活補助及子女就學補助擴大辦理」。

七、勞工局推出「青年創業貸款利息補貼延長1年」，八、「安心即時上工」，九、地稅局推出「稅捐緩繳及減免」，十、文化局推出「表演藝術紓困補助方案」，只要經文化局登記立案的演藝團體，提送與演出相關計畫內容(不含演出)，包括樂譜創作、劇本編寫、舞碼創作、教案研發、課程、出版或攝錄影執行計畫。

(中時 )