中央流行指揮中心22日一口氣校正回歸增加400例本土個案，衛福部長陳時中解釋，這400例是因為檢驗塞車才檢出，行政院長蘇貞昌也在臉書上指出，沒有人會想隱瞞疫情，也沒有醫療人員會隱匿確診數，並指現在不是追究責任的時候。對此，東華大學教授施正鋒直言，蘇貞昌的說法是典型的詭辯，並指蔡政府無能又無心，且在這個時候還要搞政治鬥爭，真的很夭壽。

施正鋒今(23日)在政論節目《新聞大白話》中表示，蘇貞昌是典型的詭辯，但我們知道，從預防、國境管理，到篩檢，到治病，這有多少其實是由中央政府在決定的。

施正鋒指出，更何況新北市是全台灣人口最多的，應該用這個來算，算看看病床數夠不夠？而從國境桃園，那邊沒有管好，中間這裡面蛋白區，這個地方中央應該可以挹注多一點。

施正鋒認為，到目前為止，篩檢量是一個問題，呈現陽性的百分比又是一個問題 ，還有一個問題是，我們目前還是當鴕鳥，以萬華為中心的部分，醫生告訴我們，不知道多少人是有帶病毒的，還會再傳染，可能根本沒有篩檢到，所以我們如果不願意去普篩，至少也要廣篩吧？「你們這些讀醫學院、公衛的，難道沒有學過統計嗎？人家彰化縣要做又不讓人家做，為什麼不讓他做，你就是鴕鳥嘛」。

施正鋒也說，即使萬華那邊、新北市在降低了，但其他地方是不是也在醞釀，我們都不知道，「這不是鴕鳥而已，這是一個無能又無心的政府，我是不太想講，實在是夭壽，到這時候還在政治鬥爭，怕得要死，怕柯P跟侯友宜」。

400例本土病例「校正回歸」 趙少康嗆：簡直是世界級笑話

(中時新聞網)