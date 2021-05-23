基隆市目前已有45例確診個案，足跡遍佈各地，有6家診所因確診者前往看診，被要求停業14天，但業者認為，應該建構防疫線，否則醫療系統將崩潰，變成全民災難，對此，衛生局表示，若診所醫護做好完整防護整備，醫護不會被匡列為居家隔離者。

基隆診所協會理事長李偉華說，基隆有6家診所因醫生為確診者看診，被要求停業14天，其中一家耳鼻喉科診所醫生就算穿著防護衣、戴上面罩、手套、N95口罩等，做足防護措施，而衛生局必為到場察看，僅透過電話告知停業。

李偉華在臉書發文認為，地方應制訂標準，讓程序更完整，也呼籲中央應該要求所有第一線醫生施打疫苗，沒有施打者不能上診，並配給第一線醫療人員足夠防護裝備、有可疑的病患立刻篩檢，在基層中建置防疫線，他強調，如果沒有這樣做，醫療系統有一天會崩潰，成為全民災難。

李偉華進一步指出，現在所有診所坐以待斃，只要有確診者前往看病，就會被要求停業，若平均一名病人確診者會去看3家診所，以500名確診者來計算，就要關閉1500家診所，醫療系統無法負荷。

對此，基隆市政府衛生局表示，疾管署早已發布醫療院所防疫指引，只要確診者看診時，診所醫護做好完整防護措施，在接受疫調稽查時，則不會被匡列為接觸者、要求居家隔離，也不會要求停業。

此外，基隆市政府指出，全市目前設置4個篩檢站，還有1處在整備中，預計下周啟用，雖然基隆的PCR檢測最近比較多，但都還在負荷範圍，篩檢結果也能在1至2天內完成，能量還算充足，現階段還沒有設置社區篩檢站的需求。

(中時 )