週日北市信義商圈逛街人潮，明顯比以往減少許多，用餐時間也只見少數民眾在美食街內用餐。23日國內今新增287例本土確診、170例校正回歸，台北市宣布北市所有早餐店、餐廳、咖啡店、百貨美食街、夜市內的飲食店、飲料店全面禁止內用，只准外送、外帶；新北市稍早也宣布，24日起新北市「所有餐廳」禁止內用，雙北會同步實施。（鄧博仁攝）

新冠肺炎疫情日趨嚴重，衛福部長陳時中呼籲民眾在周休二日減少外出，避免群聚，把人流降到最低，就可逐漸切斷傳染鏈。週日（23日）北市信義商圈逛街人潮，明顯比以往減少許多。（鄧博仁攝）

新冠肺炎疫情日趨嚴重，衛福部長陳時中呼籲民眾在周休二日減少外出，避免群聚，把人流降到最低，就可逐漸切斷傳染鏈。週日（23日）北市信義商圈逛街人潮，明顯比以往減少許多，一位民眾戴上口罩及護目遮做好防疫，上街採買。（鄧博仁攝）

國內今新增287例本土確診、170例校正回歸，台北市宣布北市所有早餐店、餐廳、咖啡店、百貨美食街、夜市內的飲食店、飲料店全面禁止內用，只准外送、外帶；新北市稍早也宣布，明日起新北市「所有餐廳」禁止內用，雙北會同步實施。

(中時 )