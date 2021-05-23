跟進北市！新北市府宣布：明日起「所有餐廳」禁內用 16:592021/05/23 中時 許哲瑗 、 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 週日北市信義商圈逛街人潮，明顯比以往減少許多，用餐時間也只見少數民眾在美食街內用餐。23日國內今新增287例本土確診、170例校正回歸，台北市宣布北市所有早餐店、餐廳、咖啡店、百貨美食街、夜市內的飲食店、飲料店全面禁止內用，只准外送、外帶；新北市稍早也宣布，24日起新北市「所有餐廳」禁止內用，雙北會同步實施。（鄧博仁攝） 新冠肺炎疫情日趨嚴重，衛福部長陳時中呼籲民眾在周休二日減少外出，避免群聚，把人流降到最低，就可逐漸切斷傳染鏈。週日（23日）北市信義商圈逛街人潮，明顯比以往減少許多。（鄧博仁攝） 新冠肺炎疫情日趨嚴重，衛福部長陳時中呼籲民眾在周休二日減少外出，避免群聚，把人流降到最低，就可逐漸切斷傳染鏈。週日（23日）北市信義商圈逛街人潮，明顯比以往減少許多，一位民眾戴上口罩及護目遮做好防疫，上街採買。（鄧博仁攝） 國內今新增287例本土確診、170例校正回歸，台北市宣布北市所有早餐店、餐廳、咖啡店、百貨美食街、夜市內的飲食店、飲料店全面禁止內用，只准外送、外帶；新北市稍早也宣布，明日起新北市「所有餐廳」禁止內用，雙北會同步實施。 外送員4家人確診 接單3天足跡曝！全在新北樹林 1分鐘讀財經》好慘！台股124檔殺破去年319股災低點 (中時 ) #餐廳 #北市 #禁止內用 #新北市 #宣布 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄防疫加嚴 取消Buffet自助餐 04:102021/05/18 地方新聞 北市停課首日「酷課雲」遭百萬人次塞爆 教育局：今採分區分流使用 10:172021/05/18 生活 北市線上教室「酷課雲」首日登場遭塞爆 老師曝心聲：遠距教學效果有落差 11:442021/05/18 生活 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 04:102021/05/18 焦點要聞 《科技》iCHEF：雙北餐飲業上周末業績衰退逾6成 11:262021/05/18 財經 防堵破口 雙北夾娃娃機店停業 04:102021/05/18 焦點要聞 花縣府暫停出差 金門促設快篩站 04:102021/05/18 地方新聞 國軍33化學兵群擴大支援 挺進北市重要交通場站清消 11:482021/05/18 生活 疫情不斷擴大 新北開放申請暫時提供免洗餐具 10:522021/05/18 生活 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 忘記帳密、登不進去 新北親師生平台大當機 10:352021/05/18 生活 政治熱門新聞 縣市首長誰防疫表現最好？「民調常勝軍」穩坐第一 - 政治 陳時中脫口一句話 藥師：全台灣人都驚呆了 - 政治 侯友宜稱不公布足跡是遵照中央指示 指揮中心這樣說 - 政治 篩檢能量不足認錯就好 宅神看到蘇貞昌臉書怒嗆27字 - 政治 台灣需要蓋方艙醫院嗎 最新民調結果一面倒 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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