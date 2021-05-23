劉奕網路節目首播，揪好友王麗雅同框。（民視提供）

劉奕在新戲飾演郭子乾的兒子。（民視提供）

民視鳳凰藝人劉奕日前從大愛劇場《觀音對我笑》殺青後，立即投身由自己主創、企劃製作的新網路節目《哈利不是波特》錄製，首集來賓邀請在峇厘島相識，也是瑜伽夥伴的好朋友、伊林運動名模王麗雅，大聊「名模黑珍珠」的健康美學與生活態度！節目中王麗雅分享自身一路走來身心靈的提升與改變，以及如何維持曼妙的身材與保持最好的狀態。首集節目播出後，劉奕收到很多朋友和粉絲祝福，讓他直呼「好像我結婚一樣」。

劉奕表示，這個新節目《哈利不是波特》的發想是在拍攝大愛劇場《觀音對我笑Ｎ》中啟發的概念，想要透過節目探索每個人不同的生活態度與改變，才會發現原來自己也是可以這樣美好的過生活，而不是只在過日子，尤其現在全球籠罩在疫情侵襲下，每個人享受當下、把握當下。首次嘗試網路節目的他，花了6位數字預算添購器材，還使用電影鏡頭的設備來進行拍攝，除了硬體設備升級以外，還找前《瘋台灣》節目的後期製作來操刀，雖然在網絡平台播出，但堅持品質一定要把關，自己投入企劃之後，對表演及上節目都更有想法，能更換位思考，對表演更有幫助。

被問節目名稱《哈利不是波特》取名由來，劉奕說，因為自己的英文名字就叫哈利，此外，過生活的態度，不見得是一定要遵照世俗所既定的樣子去走，節目接下來也會探索更多對生活有態度、有故事的來賓，分享更多不同的生活態度，希望能將更多的正能量、有態度的生活方式分享給更多人！

他在《觀音對我笑》飾演郭子乾與方季惟的兒子，劉奕說，郭哥在他印象中就是小時候必定守在電視前期待不同人物的模仿，而媽媽季惟姊對他來說就是個傳說，沒想到這次居然成了自己的爸媽！當時知道這消息讓他拍戲前一晚都興奮到睡不著，現場見面時第一件事就是變身小粉絲，跟這神話中的爸媽來個合照一圓兒時夢想！

(中時 )