台中26歲女性作業員因有資金週轉需求，臉書找到「168借錢網」的貸款廣告，加LINE與自稱「貸款專員」聯繫，她需要小額借貸新台幣5萬元，對方要求她交出身分證、健保卡正反面傳送過去，作為線上建檔。之後對方又以疫情關係，請他寄送金融卡供撥款審核。她依照指示寄出後，竟被銀行通知為警示帳戶，一番折騰，不但錢沒借成，還成為詐騙人頭戶，只能趕快報案。

刑事局預防科指出，被害女子在臉書找到借錢廣告，加入對方LINE帳號，聽完自稱貸款專員說明借錢的利息計算方式、還款方式等資訊後，覺得對方所提方案可接受，便同意對方要求，將自己身分證、健保卡正反面傳送過去，作為線上建檔。

貸款專員接著向她表示，會由公司的外務人員跟她約見面完成資料審核及簽約，借貸的金額則以匯款交付，請她再提供收款帳戶的存摺封面及金融卡正反面，可是當她將帳戶資訊傳送過去後，專員又改口表示，因疫情關係，公司取消面對面審核簽約機制，須請她把金融卡寄到公司測試，才算完成審核。

被害人聽到是疫情的關係，沒多加思索，把自己的銀行金融卡寄送過去，數天後，突然接到銀行簡訊通知請她留意金融卡使用方式，雖她警覺性很高，馬上致電銀行掛失金融卡，不料仍晚了一步，隔日即收到銀行致電通知，她的帳戶已被設定為警示帳戶。

警方表示，受新冠肺炎疫情影響，可能有民眾在資金周轉遭遇困難，需錢孔急，在網路搜尋貸款資訊，易一時心慌，誤入詐騙集團佯裝的假貸款網站。有被害人遭所謂的貸款專員以繳納「保證金」、「代辦費」為由，錢還沒借到，反倒先付一筆費用。更有人聽從對方指示，交出個人帳戶資訊、寄出存摺和金融卡，發現被銀行列為警示帳戶，不僅成了詐騙集團的幫兇，吃上官司，僅存資金也無法動彈，陷入更糟的困境。

(中時 )