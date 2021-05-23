疫情指揮中心今天公布國內本土確診個案，其中170例確診個案再度「校正回歸」，民進黨表示，唯有將案例回歸到原始日期，整體疫情發展的情況看得清楚，才能有效的掌握疫情狀況。絕不是所謂的「蓋牌」，更不是新創的名詞，外界動輒用政治動機解讀，不但無助於防疫，更是干擾專業單位的作業。

民進黨發言人顏若芳表示，今天公布有舊案170例確診個案，和昨日公布的400例確診個案情形一樣，都是因篩檢量暴增，經清理日前的確診案件，並將個案回溯到原始日期。

她說，指揮中心相關作法目的是要讓疫調能精準判斷，以利後續疫調追蹤及採取防治工作，這是基於科學的處理。事實上，這樣的作法，在美國、日本、加拿大、英國等國家也都早有先例。

顔若芳舉例，今年2月15日，東京都追加修正前一年11月的確診病例數；在英國，《金融時報》在2020年9月4日報導，由於英國各地政府實驗室檢測量能無力負荷，導致累積18萬5000筆檢疫樣本，檢測完成之後，再補登病例數。

美國田納西州衛生部4月19日也在官網指出，當天通報的數字由相關的數間診所總計通報共約3200起，部分病例可追溯到2021年1月。田納西州衛生部指出，這些數據不是監視系統出現錯誤，而是經由該系統收集的數據大量湧入。

顏若芳說，疫情指揮中心已於第一時間向大眾說明，舊案回歸確診日是因為這波疫情採檢量大增、通報程序又太繁瑣，導致縣市政府確診收治數據過程未能即時更新，故於這兩天確認數據後調整補上，絕不是隱匿疫情。今日下午指揮中心也表示將會和地方政府一同把採檢通報流程簡化，減輕第一線醫療人員的負擔，加快通報回傳速度。

她呼籲，台灣面對這一波疫情嚴峻考驗，這段時間以來，在第一線的醫療人員是直接肩負起最大的壓力。而錯假訊息不只會打擊醫療士氣，更對防疫沒有幫助。若有人為了政治目的帶風向，更是不可取，防疫不分藍綠、不需口水，需要中央和地方要通力合作，所有防疫工作唯有大家通力合作，才會成功。

(中時 )