中央流行疫情指揮中心今(23)日宣布國內新增287例本土病例，校正回歸170例，原本維持零本土的嘉義縣、市雙雙破功，今天各增加1例本土個案，目前台東縣成為全台唯一零確診淨土。有台東在地人分享部落的防疫公告，讓人看了會心一笑，網友大讚超狂，是堅守防疫線的「最強公告」，因為看了真的會怕爆。

本土病例暴增，台灣西部全縣市已全部淪陷，目前僅剩台東縣尚未出現確診個案。有網友在臉書《路上觀察學院》PO照分享台東部落的防疫公告，從照片中可見，台東縣金崙部落的防疫告示牌上寫著「防疫期間請配戴口罩，保護你和我，未戴口罩者請全村吃魯肉飯」；另外還有一個告示牌上寫道「一人感染全村倒，戴上口罩沒煩惱，未戴口罩全村跳ㄍㄟˋ，金崙青年會關心您」。

有台東在地人分享部落的防疫公告寫道「未戴口罩者請全村吃魯肉飯」，讓人看了會心一笑。(圖/截自臉書 路上觀察學院)

不少人也好奇什麼是「跳ㄍㄟˋ」？針對網友疑問，原PO事後解釋「跳ㄍㄟˋ就是跳起來敲頭」，真實涵義讓網友忍不住笑說「原住民朋友就是這麼可愛」、「非常生活化的宣導」。

部落俏皮的防疫標語曝光，讓眾人看了會心一笑，網友紛紛回應「天阿！好可愛的台東味！」、「確診就要請全村，真的怕爆」、「太好笑，根本堅守防疫線最強公吿」、「嗚嗚身為在北漂的我，看到家鄉努力防疫甚是感動」。

根據指揮中心公布，今日新增287例本土病例，其中以新北市142例最多，其次是台北市77例，桃園市23例，屏東縣、南投縣各8例，宜蘭縣6例，基隆市、台中市及彰化縣各5例，台南市2例，花蓮縣、嘉義市、嘉義縣、新竹縣、新竹市、雲林縣各1例。目前台灣本島維持零本土確診的縣市只剩下台東縣。

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(中時新聞網)