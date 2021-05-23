桃園市今天公布最新確診個案共23例，其中傳出一名患有精神疾病確診者，在22日當天失聯4小時，桃園市中壢警方接獲衛生局通報，擔心恐成防疫破口，衛生局與員警、消防單位聯手，最後在確診者住家找到本人，並將其與家人送往醫院及隔離處所，結束一場虛驚。

據了解，該確診個案有精神疾病領有身心障礙手冊，衛生局因為連繫不上本人，且打電話到家中，同住者一聽到是市府衛生機關或是警察就馬上掛斷電話，態度消極不配合，衛生局才會會同警方與消防人員，先是由警政系統查到該確診者住家，全體穿著全套防護衣，前往該案住家找人。

確診者家人一看到市府單位大陣仗，一開始也不願配合，在好說歹說之下才讓消防人員上樓與確診者溝通，最後將一家人都載往隔離處所收治及進行相關隔離作業。

桃園市新聞處長詹賀舜也證實確實有這名個案，相關單位都遵守防疫sop，順利將確診者送往醫院治療。

(中時 )