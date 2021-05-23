台東確診個案匡列7人 採檢出爐均為陰性 17:082021/05/23 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣衛生局通報，7名匡列者採檢均為陰性。（莊哲權攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣政府衛生局通報，22日公布與台東有關的北部確診個案目前仍在負壓病房隔離治療，7位匡列同住家人，今日採檢結果全部出爐，7人皆為陰性，持續居家隔離中。 縣府呼籲鄉親，減少不必要的外出，外出務必配戴口罩、勤洗手，無症狀、無接觸史、無活動史的鄉親請勿前往篩檢，減輕醫療壓力，把資源讓給更需要的民眾。 亞東院內感染爆1死 2護理師篩檢陽性 高雄仁惠醫院急採檢94人 陳其邁：1護理師篩檢陽性 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 # 匡列 #7人 #陰性 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆新增1確診 50歲婦連11天到南興巿場採買 11:102021/05/18 生活 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 負壓病房瀕臨爆滿 台大院長發院內信：戰爭才剛開始 12:212021/05/18 生活 已有加強版集檢所 蓋方艙踢鐵板 04:102021/05/18 焦點要聞 馬祖再傳確診者旅遊 採異地辦公 04:102021/05/18 地方新聞 本土病例地圖4縣巿一夜變色 北台灣只剩這裡未淪陷 09:142021/05/18 生活 疫情嚴峻 蘇貞昌籲把醫療資源留給重症患者 10:332021/05/18 政治 健保註記染疫風險 提醒醫師篩檢 04:102021/05/18 焦點要聞 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 新北確診足跡 公園市場成熱點 04:102021/05/18 焦點要聞 台灣確診數狂飆 過來人韓媳給防疫建議：請放棄人生兩週 10:542021/05/18 娛樂 生活熱門新聞 桃園增23例確診 全聯3間店上榜 電競旅館都有足跡 - 生活 全台中獎！梅雨滯留鋒周一晚報到 下波這天接力 - 生活 屏東潮州鎮確診者多 將出動化學兵全鎮消毒 - 生活 嘉義市首例有萬華接觸史 一周6天赴台南工作 - 生活 櫃姊染疫感染源不明 高雄漢神巨蛋公告緊急停業 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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