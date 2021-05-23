台東縣政府衛生局通報，22日公布與台東有關的北部確診個案目前仍在負壓病房隔離治療，7位匡列同住家人，今日採檢結果全部出爐，7人皆為陰性，持續居家隔離中。

縣府呼籲鄉親，減少不必要的外出，外出務必配戴口罩、勤洗手，無症狀、無接觸史、無活動史的鄉親請勿前往篩檢，減輕醫療壓力，把資源讓給更需要的民眾。

(中時 )