昨天5月22日，遼寧省大連市中山區五惠路與友好街路口，發生一起死亡車禍，劉姓男子駕駛一輛黑色轎車衝撞斑馬線上的行人，導致5死5傷。警方調查發現，嫌犯劉某因投資失敗，產生報復社會心理，駕車在7秒內從0加速至時速108公里，闖紅燈並故意衝撞行人。

大連市人民政府新聞辦公室今天5月23日召開新聞發佈會，由大連市公安局副局長曲波通報大連「5·22」案件有關情況。

5月22日11時40分許，嫌犯劉某（男，1989年出生，職業為理髮師）駕駛遼B63NE6黑色轎車，沿中山區五惠路由西向東行駛至勞動公園北門人行過道斑馬線處，將多名行人撞倒後，繼續行駛至五惠路與解放路交會處追尾一輛廂式貨車，隨後棄車逃逸。13時許，劉某被警方抓獲。

該案造成5人死亡，5人受傷。其中4人當場死亡，3人被送醫搶救，1人搶救無效死亡，後有3人自行到醫院治療，傷者目前情況穩定，正在進一步治療中。

「5·22」案件發生後，公安部，遼寧省委、省政府，大連市委、市政府高度重視，大連市公安局立即成立專案組，經現場勘查、調查走訪、檢驗鑒定、固定證據等工作，現查明案件事實如下：

5月22日，嫌犯劉某因投資失敗無法接受，失去生活信心，遂產生報復社會心理。11時40分許，劉某駕車沿唐山街行駛至五惠路路口時，在等候綠燈指示後突然在7秒鐘內將所駕車輛車速從0時速加速至108公里／小時（該路段限速60公里／小時），並衝闖紅燈，以駕車衝撞路人的極端方式實施犯罪，造成5死5傷。

經檢驗鑒定，排除嫌犯劉某酒駕、毒駕、服用精神類藥物和精神病史嫌疑，其作案時頭腦清楚、思路清晰，選擇作案地點、目標明確。目前，犯罪嫌疑人劉某因涉嫌以危險方法危害公共安全罪被公安機關依法刑事拘留。案件正在進一步工作中。

(中時 )