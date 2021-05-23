台灣過去1年多相對平靜自由的生活，因連日爆發的本土病例而大翻轉，如今全台幾乎所有縣市都有確診，因此全體進入三級警戒，當局呼籲非必要別出門，也鼓勵公司行號共體時艱，盡可能讓員工在家遠端上班，教育部也配合防疫，宣布各級學校全部停課，施行遠距教學，這也使得父母傷透腦筋，如何讓孩子在家宣洩精力，網紅作家「宅女小紅」昨分享了讓兩子在家也好好「放電」的過程，還跟鄰居喊話「相忍救台灣」，雖受到許多地方媽媽誇讚喊受用，但也意外引發負面的聲浪，挨轟「吵到人還希望別人體諒是什麼概念」。

學生們如今因為疫情而不用到學校，雖然仍要透過視訊上課，但較小的孩子還是多出很多空閒時間，關在家裡很難讓他們的體力與壓力釋放，許多爸媽為此煩惱不已，網紅作家「宅女小紅」自兩個兒子不用去上學後，天天都po「自肅日日記」，分享跟老公、孩子關在家又撐過了幾天，並且用了什麼招術安撫「男子宿舍」，昨(5/22)她po文，表示看見網友分享的育兒撇步，也給兩子看了那部「躲鯊魚任務」影片，藉由上上下下移動身軀，達到「放電」的目的，她把過程po上網，親眼見證這對孩子很有效，還笑說「請把這份愛傳出去」。

宅女小紅貼出兩子跟著影片跳上跳下，大量消耗體力。(翻攝自宅女小紅臉書)

因為跟著這部影片做，小孩難免有些比較大的動作，因此宅女小紅跟樓下的鄰居說聲抱歉，並喊話：「我也是為了大局，大家請忍住出門的慾望忍住聚會的念頭忍住想報警投訴樓上鄰居的心情，你忍我忍大家忍，相忍救台灣！！」，並在留言區分享成果，「長子一頭汗喝掉一大罐水」。

這個心得報告引起廣大迴響，許多爸媽跟著做實驗，紛紛來報告戰情，「我要跪著謝謝昂師，小孩玩得滿頭汗，滿意地去睡了～哈哈哈」、「我女兒也是累到跳不起來，作戰成功」，但也有人批評「吵到人還希望別人體諒是什麼概念」、「沒有人是一定要忍耐的啊，有小孩最大嗎？其他住戶都不是人嗎？」，論調也是有許多網友附和，直呼不能接受有小孩就理所當然的、要求忍讓的觀念，「沒有人應該為你家小朋友的行為買單」，宅女小紅先是回應：「我以為被投訴多少會改善耶」，並表示因此很感謝樓下鄰居沒來按門鈴，「還是我地墊真的很厚？」。

不過今天(5/23)宅女小紅再度po文，對於昨天的推薦文章再發聲，「昨天推薦的影片帶給這個世界吵鬧讓所有的樓下鄰居不悅我道歉」，並透露今天發現了一個完全相反的好東西，是一本《幼兒全腦激化８６題》，表示裡頭有很多題目可以讓孩子動動腦，尤其她讀大班的長子很適用，「一筆成圖好好玩連我都投入了，下面的每張圖都請用一筆劃完成不能重覆到，畫到長子都溜走了我還在試，只是這好像不是此書的真諦就是」，重點是，使用此媒材的過程很安靜，孩子不會因蹦蹦跳跳打擾鄰居。

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(中時新聞網)