鼓勵民眾加速汰換家中老舊機車，台中市環保局去年舉辦「淘汰老舊機車宣導報廢獎勵競賽」，短短2個月就吸引超過50家車行加入、全年汰換量達10萬輛，環保局今年再加重力道，特別祭出總獎金600萬元，鼓勵車行協助宣導，每達成1輛機車汰換將可獲200元獎勵金。

環保局指出，去年首度舉辦「淘汰老舊機車宣導報廢獎勵競賽」，很多車行響應熱烈，其中，冠泰機車行在2個月內協助報廢84輛老舊機車，奪下最終冠軍；此外，在活動期間，光是10月份單月報廢機車數量就多達1萬807輛，較原本每月報廢數量成長57.8％，顯示車行協助宣導確有成效。

環保局指出，許多民眾仰賴車行提供修車服務，也會在服務期間取得汰舊換新相關資訊，透過車行協助，去年全年度台中市老舊機車汰換成效亮眼，總計共汰換了10萬2742輛機車、淘汰率達16.6％，位居全國第三多。

有感於車行協助宣導成效佳，台中市今年繼續舉辦宣導報廢獎勵計畫，環保局強調，車行業者加入宣導行列，只需要在民眾維修、驗車時主動宣導汰換老舊機車的相關補助資訊，並協助處理後續報廢流程、回收手續，最後將相關文件上傳至「台中ㄅㄨㄅㄨ網」，只要符合條件者每案可獲200元獎勵金。

因今年市府編列獎勵金額為600萬元，環保局預計即日起推動獎勵宣導、持續至10月底止，總共限額3萬件，只要是2007年6月30日前出廠的機車、且於去年1月前設籍台中市至今未遷出者，都可申請。

(中時 )