新冠肺炎疫情持續延燒，台中市今天又傳出5人確診，交通局決定針對公有停車場落實防疫措施，除每日加強相關設備與環境消毒，即日起入場都必須透過簡訊實聯制QR code登記。此外，台中市政府撤除朝陽科技大學前進指揮所與快篩站，環保局在該區加強消毒，呼籲民眾安心。

交通局長葉昭甫表示，國內疫情升溫，公有停車場的防疫措施也要更加嚴密，目前已經在全市各公有停車場進出閘門、繳費機等處張貼「簡訊實聯制QR Code」，鼓勵民眾進入停車先掃碼，確保自身與他人健康。

交通局指出，掃碼的步驟很簡單，只要「5秒3步驟」即可完成，且民眾不需要留資料、不需加入會員等，即便是陽春手機也能使用。從去年疫情開始，交通局即針對全市公有停車場加強防疫，包括每日在停車場區域、進出場磁扣及多卡通刷卡機、繳費機等設備消毒。

此外，環保局今天也協調陸軍十軍團共36名化學兵群，分別使用背負式消毒器及中型戰術輪車等機具，在朝陽科大校園已撤除的快篩站及教職員辦公區、教室、宿舍及餐廳等區域加強消毒。

而在校園外的霧峰區境內，環保局長陳宏益表示，防疫消毒大隊近200名人員連續3天跨區支援霧峰區，針對確診個案足跡點周邊、朝陽科大當地里及附近人潮密集處，以沿街地毯式消毒，確保環境安全。對此作為，朝陽科大越南籍阮姓學生說，聞到空氣中淡淡的漂白水味道，感覺很安心。

(中時 )