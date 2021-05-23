國內疫情持續升溫，連2日本土確診案例連環爆，加上「校正回歸」病例合計570筆，叫民眾心慌慌，第一線醫護人員也承受著龐大壓力，尤其炎炎夏日，身穿全套防護衣在醫院奔波的他們，不僅常常全身汗如雨滴，叫人超心疼，很多時候他們連喝口水、好好休息的時間都沒有，有鑑於此，臉書社團「花蓮同鄉會」一名網友特別貼出一系列醫護人員工作照，盼網友落實好自身防疫工作，減輕前線人員的負擔外，不忘感謝無名英雄的負重前行。

醫護人員為守護台灣疫情負重前行。（圖／臉書_花蓮同鄉會）

透過臉書社團「花蓮同鄉會」一名網友隨文貼出的前線醫護人員工作照可以得知，有醫護穿了一整天密不通風的防護衣、防護帽和手套後大爆汗，裡頭咖啡色襯衫完全濕透，跟皮膚徹底沾黏在一起，感覺相當難受；此外還有另一名女醫護，忙進忙出後不僅頭髮都濕了，原本淺綠色的衣服也因為被汗水浸濕成了深綠色，脫下手套後，雙手也被汗水泡得又白又皺巴巴。

醫護人員為守護台灣疫情負重前行。（圖／臉書_花蓮同鄉會）

不僅如此，還有許多醫護人員根本沒時間休息，連裝備都沒脫就直接癱倒地上，或是直接在醫院的地板上鋪個草蓆後，不管有沒有枕頭棉被，倒頭就直接睡。

醫護人員為守護台灣疫情負重前行。（圖／臉書_花蓮同鄉會）

照片曝光後，不少網友看了超心疼，紛紛暖心高喊「謝謝，辛苦了」、「所有醫護人員，真的很辛苦！請大家忍耐一下，保護自己也保護別人」、「醫護人員太辛苦了，除了敬佩還有心疼和感恩」，此外也有人呼應原PO一席話「看了除了敬佩加心疼 ，你還不好好配合嗎？我們是多麼的幸福 ，只要求乖乖在家別亂跑 ，有困難嗎？」相繼留言呼籲大家要自律，高喊「台灣加油！大家加油，請大家乖乖在家，不要到處趴趴跑」。

醫護人員為守護台灣疫情負重前行。（圖／臉書_花蓮同鄉會）

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)