新冠肺炎疫情日趨嚴重，衛福部長陳時中呼籲民眾在周休二日減少外出，避免群聚，把人流降到最低，就可逐漸切斷傳染鏈。週日（23日）北市信義商圈逛街人潮，明顯比以往減少許多，街上也只剩幾部等候客人的計程車。（鄧博仁攝）

新冠肺炎疫情日趨嚴重，衛福部長陳時中呼籲民眾在周休二日減少外出，避免群聚，把人流降到最低，就可逐漸切斷傳染鏈。週日（23日）北市信義商圈逛街人潮明顯比以往減少許多，只見外送員忙著外送餐點。對比著牆上廣告，巧妙的呼應著政府呼籲大家減少外出的政策。（鄧博仁攝）

新冠肺炎疫情日趨嚴重，衛福部長陳時中呼籲民眾在周休二日減少外出，避免群聚，把人流降到最低，就可逐漸切斷傳染鏈。週日（23日）北市信義商圈逛街人潮明顯比以往減少許多，只剩下百貨公司的工作人員。對比著牆上廣告，巧妙的呼應政府呼籲大家減少外出政策。（鄧博仁攝）

新冠肺炎疫情日趨嚴重，衛福部長陳時中呼籲民眾在周休二日減少外出，避免群聚，把人流降到最低，就可逐漸切斷傳染鏈。週日（23日）北市信義商圈逛街人潮，明顯比以往減少許多。（鄧博仁攝）

新冠肺炎疫情日趨嚴重，衛福部長陳時中呼籲民眾在周休二日減少外出，避免群聚，把人流降到最低，就可逐漸切斷傳染鏈。週日（23日）北市信義商圈逛街人潮，明顯比以往減少許多，以往紅燈時停滿機車的停等區，只見一輛巡邏員警的人車。（鄧博仁攝）

新冠肺炎疫情日趨嚴重，衛福部長陳時中呼籲民眾在周休二日減少外出，避免群聚，把人流降到最低，就可逐漸切斷傳染鏈。週日（23日）北市信義商圈逛街人潮，明顯比以往減少許多，一位民眾戴上口罩及護目遮做好防疫，上街採買。（鄧博仁攝）

新冠肺炎疫情日趨嚴重，衛福部長陳時中呼籲民眾在周休二日減少外出，避免群聚，把人流降到最低，就可逐漸切斷傳染鏈。週日（23日）北市信義商圈逛街人潮，明顯比以往減少許多，街上也只剩幾部等候客人的計程車。（鄧博仁攝）

(中時 )