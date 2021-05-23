圖輯》疫情嚴峻 周休二日減少外出 週日北市信義區宛如空城 19:062021/05/23 中時 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎疫情日趨嚴重，衛福部長陳時中呼籲民眾在周休二日減少外出，避免群聚，把人流降到最低，就可逐漸切斷傳染鏈。週日（23日）北市信義商圈逛街人潮，明顯比以往減少許多，街上也只剩幾部等候客人的計程車。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情日趨嚴重，衛福部長陳時中呼籲民眾在周休二日減少外出，避免群聚，把人流降到最低，就可逐漸切斷傳染鏈。週日（23日）北市信義商圈逛街人潮，明顯比以往減少許多，街上也只剩幾部等候客人的計程車。（鄧博仁攝） 新冠肺炎疫情日趨嚴重，衛福部長陳時中呼籲民眾在周休二日減少外出，避免群聚，把人流降到最低，就可逐漸切斷傳染鏈。週日（23日）北市信義商圈逛街人潮明顯比以往減少許多，只見外送員忙著外送餐點。對比著牆上廣告，巧妙的呼應著政府呼籲大家減少外出的政策。（鄧博仁攝） 新冠肺炎疫情日趨嚴重，衛福部長陳時中呼籲民眾在周休二日減少外出，避免群聚，把人流降到最低，就可逐漸切斷傳染鏈。週日（23日）北市信義商圈逛街人潮明顯比以往減少許多，只剩下百貨公司的工作人員。對比著牆上廣告，巧妙的呼應政府呼籲大家減少外出政策。（鄧博仁攝） 新冠肺炎疫情日趨嚴重，衛福部長陳時中呼籲民眾在周休二日減少外出，避免群聚，把人流降到最低，就可逐漸切斷傳染鏈。週日（23日）北市信義商圈逛街人潮，明顯比以往減少許多。（鄧博仁攝） 新冠肺炎疫情日趨嚴重，衛福部長陳時中呼籲民眾在周休二日減少外出，避免群聚，把人流降到最低，就可逐漸切斷傳染鏈。週日（23日）北市信義商圈逛街人潮，明顯比以往減少許多，以往紅燈時停滿機車的停等區，只見一輛巡邏員警的人車。（鄧博仁攝） 新冠肺炎疫情日趨嚴重，衛福部長陳時中呼籲民眾在周休二日減少外出，避免群聚，把人流降到最低，就可逐漸切斷傳染鏈。週日（23日）北市信義商圈逛街人潮，明顯比以往減少許多，一位民眾戴上口罩及護目遮做好防疫，上街採買。（鄧博仁攝） 新冠肺炎疫情日趨嚴重，衛福部長陳時中呼籲民眾在周休二日減少外出，避免群聚，把人流降到最低，就可逐漸切斷傳染鏈。週日（23日）北市信義商圈逛街人潮，明顯比以往減少許多，街上也只剩幾部等候客人的計程車。（鄧博仁攝） 彰縣首開疫情災害應變中心 《匯市》疫情升級 新台幣易貶難升 (中時 ) #北市 #週日 #信義區 #新冠肺炎疫情 #趨嚴 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市停課首日「酷課雲」遭百萬人次塞爆 教育局：今採分區分流使用 10:172021/05/18 生活 WSBL》新冠疫情升溫 裁定國泰封后 11:512021/05/18 體育 北市線上教室「酷課雲」首日登場遭塞爆 老師曝心聲：遠距教學效果有落差 11:442021/05/18 生活 疫情嚴峻 屏東、澎湖龍舟賽取消 04:102021/05/18 地方新聞 疫情升溫又停電 李明依砲轟政府遭網友出征 08:252021/05/18 娛樂 國軍33化學兵群擴大支援 挺進北市重要交通場站清消 11:482021/05/18 生活 疫情不斷擴大 新北開放申請暫時提供免洗餐具 10:522021/05/18 生活 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 盼疫情退散 豪門媳郁方發願108天做這事網讚爆 11:412021/05/18 娛樂 台灣確診飆高 旅法音樂家曝當地疫情血淚史盼幫忙 12:132021/05/18 娛樂 豆漿伯隱匿疫情 中市府重罰30萬 04:102021/05/18 焦點要聞 生活熱門新聞 桃園增23例確診 全聯3間店上榜 電競旅館都有足跡 - 生活 全台中獎！梅雨滯留鋒周一晚報到 下波這天接力 - 生活 屏東潮州鎮確診者多 將出動化學兵全鎮消毒 - 生活 雙北確診都破千！最新確診地圖曝光 5縣巿一夜變色 - 生活 別看翡翠水庫水多 鄭明典揭1弱點：一缺水比其他水庫更慘 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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