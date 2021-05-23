香港女刺青師蘇小小(Zoe So)今年25歲，因外型亮麗以及姣好身材曲線，在網路上受到許多 粉絲網友們的關注，目前在個IG平台擁有23萬名粉絲追蹤，近日在個人youTuber頻道上分享一部影片，與粉絲分享Q&A問答題目，在影片當中，還分享自己在幾歲的時候破處、什麼原因情況下而創業。

蘇小小被網友詢問，第一次破處是在幾歲發生?她直呼這是很私人的問題，她坦言:「是在12歲左右的時候，有一天自己騎腳踏車回家，發現整條褲子都是血跡，當時也是為自已的月經來了，後來完澡過後，就沒再流血，最後發現自己是被單車給破處。」並表示:「後來與男友發生關係的時候，對方卻一直不相信我是處女，因為當時候沒有流血。」直到這段關係結束，對方依舊是不太相信。所以想跟大家分享，要好善待自己的初戀對象，千萬不要有質疑對方心態。

被問到為什麼會開始創業?她表示:「其實在去年七月的時候，我本身是做show girl，當時七月是旺季，記得那時候一共接了3個展覽，書展、電腦展、動漫展。」不過當展覽的期間，快結束的時候，整個月就開始沒有工作、沒有收入，那時候就開始反思，這個工作性質業不太穩，所以後來開始嘗試插花、直播主、平面模特等等副業，來創造多元的收入來源。

「Zoe So首個Q&A」黑歷史影片流出？！幾歲破處...？！創業？｜私隱大公開

許多網友在底下留言回應:「youTuber之路加油! 往後繼續加油呀」、「恭喜妳囉！已訂閱加按讚」、「連破處都回答 支持妳!」、「男人不應該讓女人流淚 自己好好錫自己更多」、「你初戀是單車 不錯」、「繼續努力」、「有聲有畫感覺好好多」、「很喜歡妳的落落大方跟自然真誠」、 「看完影片就變粉絲了 請繼續加油」、「也謝謝上中文讓我們台灣人也看得懂。」

(中時新聞網)